Dokázať týranie zvierat je náročné. Ako vyzerá zákon a ako prax?

Podľa zákona zviera už nie je vec, no aj prípad zo Žaškova poukazuje na ľahostajnosť niektorých ľudí ku zvieratám. Problémy s dodržiavaním povinnosti v tomto smere majú aj obce.

25. feb 2020 o 7:15 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Za posledných sedem rokov sa dostalo do väzenia za trestný čin týrania zvieraťa iba šesť ľudí. Išlo o vyhladovanie na smrť, dobitie, organizovanie obzvlášť brutálnych psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach kvôli množeniu. Za zanedbanie starostlivosti o zvieratá nebol odsúdený nikto.

Tieto štatistiky sú však podľa organizácie Zvierací ombudsman v ostrom protiklade s realitou, ktorej čelia útulky a občianske združenia na pomoc zvieratám.

Pes sa trápil v potoku

Keď zúfalá pani oznámila zástupcom dolnokubínskemu Útukáča, že v Žaškovskom potoku je pes a nevedia čo robiť, hneď vyrazili na pomoc a kontaktovali profesionálnych hasičov. Tí poslali kolegov dobrovoľníkov.

Tí zistili, že pes je na brehu, no nemali šancu sa k nemu dostať bez rebríka. Nakoniec sa ho hasičom podarilo vytiahnuť a chvíľu sa našiel aj majiteľ, ktorý ho už dva dni hľadal. Asi slabo, lebo bol len približne sto metrov od domu.

„Ale ako je možné, že pes tam bol už druhý deň a obec nekonala?“ pýta sa Marcel Túrnik, prevádzkovateľ Útulkáča v Dolnom Kubíne. Obec o ňom podľa neho vedela. Vraj ho boli pozrieť, no kvôli veľkej vode ho tam nechali.

„Prečo sme museli my letieť do Žaškova, keď stačilo kontaktovať hasičov? Obec Žaškov, v dohľadnej dobe dávame podnet na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS), aby preverili, či spĺňate to, čo vám zákon prikazuje,“ reagoval na sociálnej sieti. „A to buď odchytový koterec a osobu schválenú na odchyt, alebo zmluvu s niekým, kto toto za vás vykonáva. Je to vaša zákonná povinnosť a zákony sa majú rešpektovať. Sme znechutení, že na celej Orave nie je útulok, ale všetky povinnosti, ktoré majú obce, suplujú občianske združenia a dobrovoľníci bez podpory obcí a miest.“

Zamestnanec obecného úradu Jaroslav Bakoš potvrdil, že obec o psovi vedela, no podal iné vysvetlenie. „Chlapi pracujúci pre obec ho chceli vytiahnuť, no vrčal na nich, tak ho tam nechali. Kto sa nechá pohrýzť? Potom volala pani, povedali sme jej, že to vyriešime ráno. Pes bol v potoku len jeden deň. Vytiahli ho ešte v ten večer, lebo pani potom zavolala hasičom.“