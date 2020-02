Na cestu medzi Dolným Kubínom a Bzinami padali obrovské balvany

Na ceste z Dolného Kubína do Bzín vyhlásili pre ohrozenie dopravy havarijný stav ešte v roku 1998. Doteraz ho neodstránili, no zdá sa, že okrem skál sa konečne pohli aj úrady.

22. feb 2020

BZINY. „Pred týždňom som si tú skalu fotil,“ povedal Michal Janota, starosta Medzibrodia nad Oravou. „Už spadla. Našťastie tadiaľ vtedy nešlo žiadne auto ani chodec. Váži viac ako tonu. Čo by z nich zostalo?“

Cesta slúži hlavne obyvateľom Bzín, Medzibrodia nad Oravou, Pucova, Pokryváča.

„Pre nás je to životne dôležitá cesta,“ povedala starostka Bzín Miriam Mokošová. „Obchádzka cez Oravský Podzámok meria 28 kilometrov a takto to máme do Dolného Kubína štyri kilometre, do priemyselného parku necelý kilometer.“ Tabuľa koniec Dolného Kubína je pred bralom z dolnokubínskej strany.

Z doterajších rokovaní vyplynulo, že obchádzku budú musieť počas sanácie svahu využívať až desať týždňov.

Na čo čakali?

Keď už situácia s padaním skalných blokov zo svahu na cestu a železnicu bola neúnosná, Okresný úrad v Dolnom Kubíne vyhlásil 22. apríla 1998 na ceste III/05921 havarijný stav.

Odvtedy sa na Obecnom úrade Bziny postupne plní hrubý fascikel so žiadosťami, upozorneniami, zápismi zo stretnutí so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorému cesta patrí, Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorej patrí nadjazd pri brale a majiteľmi svahu Železnicami Slovenskej republiky.

Úsek dlhý 70 metrov s približne 20 metrov vysokým bralom stále ohrozuje dopravu. Správa ciest ŽSK na krátku časť dala železničné podvaly, ktoré padajúci materiál zachytávajú. Priestor za nimi sa rýchlo plní, napriek tomu, že ho čistia.

Kritická je jar a oteplenie, kedy sa skaly uvoľňujú najviac. Prejazd týmto úsekom je mimoriadne nebezpečný. Vodiči prichádzajúci proti sebe sa nevidia. Bráni im v tom skala v zákrute. Zbadajú sa na poslednú chvíľu. Ak sa stretnú dve menšie osobné autá, pomaly a natesno prejdú popri sebe. Osobné auto sa s nákladným alebo autobusom neobídu. Jeden z nich musí cúvať.