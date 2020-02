Ženy, túto cenu si zaslúžite

Ocenenie nesie meno nebohého brankára Ferka Vinkľa.

15. feb 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

Futbalový klub ŠK Slovan Trstená prišiel s jedinečnou myšlienkou a pravdepodobne sa zaradil medzi prvých na Slovensku.

Neoceňoval hráčov, funkcionárov a ani trénerov. Rozhodol sa uctiť si ženy, matky a manželky. „Keby nebolo vás, tak my by sme nemohli robiť futbal,“ hovorí Jozef Fábry. „Koľko razy sme zjedli len nedeľnú polievku pred dvanástou a v noci pred dvanástou sme ešte neboli doma. Ale vy, ženy, ste všetko zariadili v domácnosti, aby to fungovalo. Berte to ako úctu voči vám s veľkou poklonou.“