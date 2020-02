Majstra poznáme v predstihu

Oravská hokejová liga internacionálov má na programe ešte dve kolá.

12. feb 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Starci Dolný Kubín – HK MTS 7:0 (3:0,4:0)

Góly: Ondrej Vraniak, Jozef Sučák, Jozef Sučák (Ondrej Vraniak), Radovan Balko (Eduard Grácik), Cyril Černák (Ondrej Vraniak), Jozef Sučák (Ondrej Vraniak), Pavol Kováčik

Domácim vyšiel úvod zápasu, keď už v 12. sekunde po úvodnom buly sa dostal do streleckej pozície Ondrej Vraniak. Prvú strelu ešte hosťujúci obranca zblokoval, ale len pred vlastného brankára, čo pre šikovného Ondreja nebol problém a otvoril skóre. Starci ale neskončili. V 3. min sa Jozef Sučák prekľučkoval medzi tromi hráčmi MTS, vystrelil spomedzi kruhov a bolo 2:0. Neprešla ani minúta a ten istý hráč sa najlepšie zorientoval v skrumáži a dal svoj druhý gól. Až po tomto góle sa hráči MTS prebrali, vyrovnali hru a viackrát nebezpečne pohrozili, ale domáci gólman Patrik Rosinský mal svoj deň.

Tento stav však Starci chceli zmeniť. Pozmenili päťky a hneď udreli. V 23. min kapitán domácich Eduard Grácik zachytil rozohrávku a nabil Radoslavovi Balkovi na štvrtý gól. Hneď v ďalšej minúte hry sa predviedla dvojica domácich útočníkov Vraniak – Černák a po peknej kombinačnej akcii dali piaty gól Dolného Kubína. Aj hráči MTS mali nebezpečné akcie, hlavne ich kapitán Štefan Ligas. V 31. min dostal puk do bránkoviska Ondrej Vraniak a dotieravý Jozef Sučák zavŕšil svoj hetrik. Tri minúty pred koncom stretnutia zaviezol Eduard Grácik puk do útočného pásma, prihral Pavlovi Kováčikovi a ten bekendom zvyšoval na konečných 7:0. Výsledok, vzhľadom na predvedenú hru, je pre hráčov MTS krutý.

HK Oravská Jasenica – HK Slovan Trstená Old 8:6 (5:1,3:5)

Góly: Miloš Ferleťjak (Vladimír Madleňák), Vlastimil Grácik (Miloš Ferleťjak, Jaroslav Hoľma), Pavol Harbut (Miroslav Kubasak), Pavol Harbut, Jaroslav Hoľma (Vlastimil Grácik), Jaroslav Hoľma (Vladimír Madleňák), Jaroslav Hoľma (Vladimír Madleňák), Jaroslav Hoľma (Mário Madleňák) – Miroslav Letaší (Rastislav Jančo), Ján Pavčo, Miloš Hucík (Martin Lepáček), Miloš Hucík (Rastislav Jančo), František Furdek (Tomáš Chudý), Ján Pavčo (Tomáš Chudý)

Obidve mužstvá sa viac venovali útočeniu ako bráneniu a tak sme v tomto zápase videli až 14 gólov. Trstenčanom patrila úvodná desaťminútovka, ale vyťažili iba jeden gól. Na konci 3. min Rastislav Jančo vyhral buly a Miroslav Letaší prekonal domáceho brankára Miloša Okála. Na druhej strane Ján Skočík v 11. min nezakončil brejk a krátko po tom Jaroslav Hoľma nepremenil čistú gólovú šancu. Až na začiatku 13. min kapitán Oravskej Jasenice Vladimír Madleňák našiel medzi kruhmi Miloša Ferleťjaka, ktorý vyrovnal. Vedúci gól Jaseničanov dal v 14. min strelou po ľade Vlastimil Grácik. Potom sa dvakrát gólovo presadil domáci Pavol Harbut a skóre prvej časti stanovil 66 sekúnd pred prvou sirénou vo vlastnom oslabení Jaroslav Hoľma.

Úvod druhej časti obstaral hosťujúci Ján Pavčo, ktorý prešiel sám a strelou do vinkľa znížil na 2:5. Ubehlo iba 49 sekúnd a Miloš Hucík jemným tečom strely Martina Lepáčka upravil na 3:5. Presne po pol minúte ten istý hráč strelil kontaktný gól Trstenej. Ale už po 23 sekundách Jaroslav Hoľma zvýšil na 6:4 pre domácich. Trstenčania krátko na to gólmi Františka Furdeka a Jána Pavča, pri ktorých asistoval Tomáš Chudý, vyrovnali. V 31. min zastúpil Okála na bránkovej čiare Vladimír Madleňák, čím zabránil istému gólu z hokejky Rastislava Janča. Potom Furdek opečiatkoval domácu žŕdku a dvakrát v čistej šanci zlyhal Miloš Hucík. Kedže hostia zo štyroch gólových príležitostí ani jednu nepremenili, na prvé víťazstvo nedosiahli ani tentokrát. Jaseničania potom dvoma gólmi Jaroslava Hoľmu potvrdili priebežnú druhú priečku.

Hokejový klub Podbiel – TJ Oravská Lesná Old 6:3 (3:2,3:1)

Góly: Pavol Kašprišin (Milan Labuda, Jozef Kanderka), Milan Labuda (Pavol Kašprišin, Zdeno Hubený), Milan Labuda (Jozef Kanderka), Gabriel Líška (Marián Koleják), Milan Labuda (Pavol Kašprišin), Slavomír Korčuška (Jozef Korčuška) – Milan Laššák (Jaroslav Brňák, Kamil Kostolňák), Kamil Kostolňák (Anton Lučivnák, Jozef Habľák), Pavol Brňák (Anton Kolenčík, Milan Laššák)

Po obojstranne opatrnom začiatku Pavol Kašprišin v 4. min pohotovo umiestnil puk do ľavého horného rohu hosťujúcej bránky. V 13. min mohli Lesňania vyrovnať, ale Jaroslav Brňák s Milanom Laššákom nedokázali úspešne zakončiť. To si hosťujúci kapitán Milan Laššák však zakrátko vynahradil pohotovou strelou do šibenice a bolo 1:1. Potom sa na domácej strane dvakrát, pričom svoj druhý gól dal vo vlastnom oslabení, presadil Milan Labuda a Podbiel zrazu viedol 3:1. Kontaktný gól Oravskej Lesnej dal počas presilovej hry o dvoch hráčov Kamil Kostolňák.

Úvod druhej časti priniesol dobré šance na obidvoch stranách, ale gól z nich nepadol. Až na začiatku 29. min Gabriel Líška pohotovou dorážkou strely obrancu Mariána Kolejáka zvýšil na 4:2. V polovici tejto tretiny Milan Labuda zavŕšil svoj hetrik. V 33. min sa peknou strelou švihom predviedol hosťujúci obranca Jozef Habľák. V 36. min sa po dlhšej dobe zapísal do streleckej listiny starosta Podbiela Slavomír Korčuška. Konečný výsledok zápasu stanovil počas presilovej hry na začiatku predposlednej minúty stretnutia Pavol Brňák.

Reštaurácia Radnica Team – Dynamit Námestovo 5:1 (3:1,2:0)

Góly: Milan Babušiak (Roman Nagy), Branislav Kraľovanský (Milan Babušiak), Branislav Kraľovanský (Ján Had), Ľubomír Beluš, Radoslav Povala (Jozef Bečka) – Anton Jagelek

Hostia nastúpili v oklieštenej zostave a tak sa počas celého zápasu sústredili prevažne na obranu. Úvod zápasu priniesol dosť nezáživný hokej plný nepresností. Na konci tretej minúty Námestovčania vypichli puk obrancovi Radnice na modrej čiare a po samostatnom nájazde Anton Jagelek pomedzi nohy gólmana Milana Široňa otvoril skóre stretnutia. Kedže celá pätica hostí sa sústredila na obranu, Radničanom sa dlho nedarilo ohroziť bránku Mária Huráka. A tak prvá strela na bránku Dynamitu prišla až v čase 9:16, ale hneď bola úspešná. Strela Milana Babušiaka od modrej prekĺzla gólmanovi hostí pomedzi nohy za jeho chrbát. Milan Babušiak sa zapojil do útoku aj v 17. min, keď asistoval Branislavovi Kraľovanskému pri víťaznom góle Radnice, ktorý zároveň znamená aj prvé historické víťazstvo RRT v OHLI. V 18. min ten istý hráč zvýšil na 3:1 pre domácich.

V 23. min si Ľubomír Beluš dokorčuľoval na dorážku vlastnej strely a pretlačil puk do bránky na 4:1. O minútu stanovil kapitán Radnice Radoslav Povala konečný výsledok na 5:1. V ďalšom priebehu Námestovčanom dochádzali sily, staticky bránili a zápas sa menil na kombinačnú exhibíciu Radničanov, ktorí však ďalší gól už nepridali.