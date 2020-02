Ivan Dudáš: Na Orave mi záleží

Niečo mne

Volám sa Ivan Dudáš, mám 58 rokov, som ženatý, s manželkou Ivanou máme dve dospelé deti. Celý svoj život som prežil na Orave, v Dolnom Kubíne. Vyštudoval som strojnícku fakultu na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Po skončení štúdií v roku 1985 som nastúpil do vtedajších Závodov na výrobu ložísk v Dolnom Kubíne.

Neskôr, v polovici 90-tych rokov som pôsobil v pražskej pobočke nemeckého výrobcu elektroniky v spoločnosti GRUNDIG. Zastával som post vedúceho oddelenia predaja CCTV techniky pre Českú republiku. Bolo to veľmi poučné obdobie, pretože som mohol vidieť a vyskúšať si moderné metódy riadenia v spoločnosti svetového formátu.

Po ukončení mojho pôsobenia v Prahe som pracoval v spoločnosti Tribometal a.s. v D.Kubíne, ktorá sa špecializovala na výrobu dielov do motorov. Bol som členom vedenia tejto firmy a zároveň som zastával post obchodného riaditeľa. V čase môjho pôsobenia prešla spoločnosť zásadnou reštrukturalizáciou a modernizáciou. Bola to zložitá, ale veľmi účinná operácia, ktorá rýchlo priniesla svoje ovocie. Z výrobcu lokálneho významu (pôsobnosť v SR a ČR) sa táto výrobná firma postupne prepracovala medzi uznávaných dodávateľov automobilového priemyslu s pôsobnosťou v celej Európe.

Posledných pätnásť rokov pracujem v súkromnom sektore. Vediem spoločnosť Plettac Systems s.r.o., ktorá vyvíja a dodáva systémy určené pre priemyselnú bezpečnosť. Aj v tomto prípade sa nám za pár rokov podarilo z malej lokálnej firmy vytvoriť modernú medzinárodne úspešnú spoločnosť, ktorá vyvíja vlastné softvérové aplikácie a predáva ich do celého sveta.

Prečo politika?

Som vo veku, keď človek pomaly začína bilancovať svoj život. Predčasom som si predstavoval, že na sklonku mojej profesionálnej kariéry budem už trochu oddychovať a užívať si plody tvrdej celoživotnej práce.

Nedá sa.

Keď vidím, ako to dnes na Slovensku funguje (skôr nefunguje), je mi z toho smutno. Nedokážem sa na to dívať a nekonať. Uvedomujem si, že sme jedna komunita a ak sa chceme mať všetci dobre, tak musí každý z nás priložiť ruku k dielu.

Chcem urobiť všetko pre to, aby moje deti a vnuci boli na svoju krajinu hrdí. Nielen pre jej prírodné krásy a úspechy športovcov, ale aj pre to, že si dokážeme riadiť náš štát dobre a úspešne. Že dokážeme fungovať ako komunita, kde si ľudia vedia navzájom pomáhať, kde politika bude službou a zvolení politici budú pracovať v prospech celej komunity.

Cítim, že mám dostatok schopností a skúseností na to, aby sme spolu s ďalšími šikovnými ľuďmi postupne zmenili Slovensko na úspešnú a prosperujúcu krajinu.