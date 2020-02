Čo s tým? Mladí vodiči spôsobili každú štvrtú nehodu

Kombinácia mladíckej nerozvážnosti, adrenalínu a rýchleho auta si vlani na cestách vybrala krutú daň. Pozrite si aj konkrétne prípady.

15. feb 2020 o 15:56 Martin Pavelek

ORAVA. V uplynulom roku dopravná polícia v Dolnom Kubíne riešila 286 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo 10 ľudí, 30 sa zranilo ťažko a 188 utrpelo ľahké zranenia.

V porovnaní s rokom 2018 sa na oravských cestách stalo o 19 dopravných nehôd viac, pričom následky boli tragickejšie. Ťažko zranených bolo síce o osem menej ako v predchádzajúcom roku, no ľahké zranenia utrpelo o 22 ľudí viac. Domov sa nevrátilo až desať ľudí, čo je o troch viac ako v roku 2018. A pritom až do polovice roka sa nestala nehoda, pri ktorej by niekto zahynul.

Situácia sa prudko zmenila v auguste, kedy zomreli piati mladí ľudia.

S alkoholom za volantom

Prečítajte si tiež Dve zrážky vlaku s autom za dva dni Čítajte

Zarážajúce je číslo 39, toľko vinníkov nehody pilo alkohol. Prím hralo 34 vodičov, pridali sa traja cyklisti a dvaja chodci. Je to síce rovnaký počet ako v roku 2018, to ale svedčí o pretrvávajúcom zlozvyku sadnúť si za volant v stave, ktorý výrazne ovplyvňuje schopnosti vodičov prísť bezpečne domov a neohroziť pritom aj iných účastníkov cestnej premávky.

„Hlavnou príčinou dopravných nehôd na Orave bolo porušenie povinností vodiča v 110 prípadoch,“ povedal Ladislav Hlavatík, riaditeľ dopravnej polície v Dolnom Kubíne. „Druhou najčastejšou príčinou bola nedovolená rýchlosť jazdy, týkala sa až 47 prípadov.“