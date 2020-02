Doma už prehrať nemôžu

MHK Dolný Kubín odohral prvé dva zápasy play off.

4. feb 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Druhá hokejová liga vstúpila do vyraďovacej časti. V sérii, hranej na tri víťazstva, bojuje Dolný Kubín proti veľkému ašpirantovi na postup zo Žiaru nad Hronom. Prvé dva zápasy odohral na jeho ľade.

1. zápas: Indian Žiar nad Hronom – MHK Dolný Kubín 4:3 pp (1:2,1:0,1:1-1:0), stav série: 1:0

Góly: Srnka (J. Tatár), Jaško (J. Stümpel, Dobrý), Molnár (Jaško), T. Nádašdi (Uram, Jakubík) – Jonák (J. Michalica), T. Lupták, Jonák (Hricko, T. Lupták), Hančiak (T. Lupták, J. Michalica)

Súvisiaci článok Dolný Kubín vyškolil účastníka tretej ligy Čítajte

Dolnokubínčania sa zodpovedne pripravili a na chlapcoch bolo cítiť odhodlanie pobiť sa o dobrý výsledok. Nástup do zápasu však nemali dobrý. Bolo cítiť obrovský rešpekt k súperovi a už v 2. min inkasovali. Potom sa oravskí hokejisti oklepali. Na striedačke si povedali, že sa nesmú báť a musia hrať na puku. Prišla zaslúžená odmena. V 16. min vyrovnal Milan Jonák. Gól ich povzbudil a o dve minúty opäť úradoval Jonák. Po asistenciách Romana Hricka a Tomáša Luptáka pridal druhý presný zásah.

V prvej prestávke si hostia v šatni zdupľovali, že musia hrať zodpovedne. Žiar nad Hronom dokázal v prostrednej časti vyrovnať a tak sa išlo do poslednej tretiny za nerozhodného stavu. V nej úradoval hlavný rozhodca. Najprv nezmyselne vylúčil hráča Dolného Kubína a hneď následne aj ďalšieho. Oslabenie o dvoch hráčov hostia ustáli, no v štyroch inkasovali. Nevzdali sa a v záverečnej hre bez brankára poslali zápas do predĺženia. V čase 59:14 sa trafil Matej Hančiak.

V predĺžení sa šance prelievali z jednej strany na druhú. Minútu a pol pred koncom však prišlo rozhodnutie. Domáci nahodili puk od modrej čiary. Brankár mal zakrytý výhľad a puk skončil v bránke. Marek Huba

Zostava: Bachan – Jendroľ, Polerecký, Záň, Šugár, Juraj Šeliga – Ján Šeliga, Okoličáni, Hricko, Nátny, Hančiak – J. Lupták, T. Lupták, Jonák, Bukna, J. Michalica – Ladňák, Maňuch, Sitek, tréner: Radoslav Bielečka

Vylúčenia: 2:4, všetci na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, divákov: 1851

2. zápas: Indian Žiar nad Hronom – MHK Dolný Kubín 5:1 (2:0,3:0,0:1), stav série: 2:0

Góly: J. Stümpel (Jaško), Jakubík (Nádašdi), Chlepčok (Halama, Iždinský), J. Stümpel (Dobrý, Jaško), Nociar (Magdolen, Tatár) – D. Záň (M. Jonák, Sluka)

Súvisiaci článok Ľadová plocha patrila deťom. Mohli si vyskúšať hokej Čítajte

Po včerajšom ťažkom zápase mali hráči necelých 24 hodín na regeneráciu. Dolnokubínčania nastupovali do stretnutia odhodlane, s cieľom zvíťaziť. Nezachytili však úvod stretnutia a po 45 sekundách už prehrávali 0:1. Od tej doby domáci mali lepší pohyb, bolo vidno, že sú to skúsení hráči, ktorí hrali do minulého roka extraligu alebo prvú ligu. Niektorí dokonca ešte aj túto sezónu a to rozhodlo. Lepšie korčuľovali, mali viacej síl. Za stavu 4:0 sa oravské mužstvo už rozhodlo šetriť kľúčových hráčov i brankára Bachana.

Vraciame sa domov s cieľom vyrovnať sériu a vrátiť sa sem na piaty zápas. Týmto pozývam všetkých divákom na štadión v sobotu o 17.30 h. Príďte nás podporiť, budeme Vás potrebovať. Marek Huba

Zostava: Bachan (od 26. Poburíni) – Jendroľ, Polerecký, Záň, Šugár, Juraj Šeliga – Ján Šeliga, Sluka, Hricko, Nátny, Hančiak – J. Lupták, T. Lupták, Jonák, Bukna, Maňuch – Ladňák, Okoličáni, Sitek, tréner: Radoslav Bielečka

Vylúčenia: 5:7, všetci na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, divákov: 1573