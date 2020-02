Chrípka nás zasiahla v najnevhodnejšom čase. Prečo?

Vedenie nemocnica podniklo aj ďalšie kroky, ktoré majú ochrániť pacientov, personál aj zdravých ľudí pred šíriacou sa nákazou.

8. feb 2020 o 10:56 Martin Pavelek

ORAVA. Epidémia chrípky opäť hrozí, epidemiologička zakázala návštevy v nemocnici.

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila globálny stav zdravotnej núdze pre koronavírus, ktorý sa šíri naprieč celým svetom, nakazených je viac ako 30-tisíc ľudí. Prichádza v najnevhodnejšom čase. Na vzostupe sú akútne respiračné ochorenia, medzi ktoré je zaradená chrípka a jej podobné ochorenia.

Čísla z minulého piatku, ktoré dostal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, signalizujú začiatok epidémie chrípky na Orave.

V okrese Dolný Kubín zaregistrovali v piatom týždni 3184 prípadov na stotisíc obyvateľov. Okresná epidemiologička Katarína Ranostajová preto nariadila zákaz návštev na lôžkových oddeleniach v Dolnooravskej nemocnici.

Zriadili špeciálnu linku

Vedenie nemocnica podniklo aj ďalšie kroky, ktoré majú ochrániť pacientov, personál aj zdravých ľudí pred šíriacou sa nákazou.

„Postupujeme podľa usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky,“ povedal námestník Ladislav Ninis. „Pre verejnosť je dôležité, aby vedeli, aké sú príznaky ochorenia. Ak ich majú, mali by v prvom rade kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára v mieste bydliska, alebo telefonovať na linku zriadenú Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 0917 222 682 a 0918 659 580.“

Upozornil, že veľmi dôležitá je cestovateľská anamnéza, teda zistenie, či sa pohyboval v mieste, kde nákaza je, alebo bol v kontakte s ľuďmi, ktorí tam boli.

Súvisiaci článok Chrípka zatvára školy, pre návštevy zatvorila aj nemocnicu Čítajte

„Pacienta s takýmito klinickými príznakmi a cestovateľskou anamnézou by obvodný lekár nemal poslať do nemocnice, mal by to oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ten urobí opatrenia a odporučí ďalší postup. Netreba robiť paniku, no treba byť opatrní a nič nepodceniť.“

Niekto však radšej využije pohotovosť alebo urgentný príjem a príde rovno do nemocnice.

„Aj na to sme pripravení,“ povedala nemocničná epidemiologička Maria Kopilec Garabášová. „Personál je odborne pripravený, školený. Zistí anamnézu a pacientove kontakty.“

Súčasťou sú preventívne opatrenia. Zdravotníci si dajú osobné zdravotnícke pomôcky, rúška, respirátory, ochranu zraku, rukavice, plášť, rúško dostane aj pacient.

Vyšetria ho v izolácii, v špeciálnej miestnosti, aby neprišiel do kontaktu s ďalšími ľuďmi. Zanalyzujú príznaky, urobia epidemiologickú analýzu a informujú úrad verejného zdravotníctva a najbližšie infektologické pracovisko, ktoré pošle špeciálne vozidlo.

Majú pandemický plán

Smolu by mali ľudia, ktorí by sa v čase ich príchodu nachádzali v čakárni. „Museli by sme ich tiež izolovať a čakať niekoľko dní, či sa neprejavia príznaky ochorenia,“ povedala nemocničná epidemiologička. Zvyčajne je to obdobie dvoch až štrnástich dní.

Okrem toho urobí nemocnica v utorok školenie všetkých pracovníkov, ktorí môžu prísť do kontaktu s takýmito pacientmi. „Popri tom je aj nácvik zameraný na koronavírus, súčasťou sú aj praktické ukážky.“

Prečítajte si tiež Zuberec sa cez víkend stane dejiskom pretekov psích záprahov Čítajte

V prípade, že by sa nielen koronavírus, ale akákoľvek vysokoinfekčná nákaza rozšírila na Orave, nemocnica má na to pripravený pandemický plán. „V prípade epidémie sme schopní reagovať,“ povedala Marta Doležalová, pracovníčka útvaru krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie nemocnice. „Oddelenie dlhodobo chorých a gynekolo-gicko-pôrodnícke, spolu s kapacitou 60 lôžok, by sme vyčlenili pre chorých s nákazou.“

Vedeniu sa podarilo objednať päťtisíc ochranných rúšok.

Reaguje aj župa

Okrem toho na koronavírus zareagoval aj Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom piatich zdravotníckych zariadení. Medzi nimi aj dolnokubínskej a trstenskej nemocnice.

Prečítajte si tiež Zázrivci kontrolujú zimnú údržbu ciest z domu Čítajte

„Prioritne sme vyzvali príjmové ambulancie, ambulantné pohotovostné služby či urgent k zvýšenej obozretnosti a opatrnosti a požiadali ich o navýšenie dostupných dezinfekčných roztokov pre verejnosť a súčasne ochranných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov, rúška, rukavice, dezinfekčné roztoky,“ povedala hovorkyňa Martina Remencová.

Župa zároveň rozposlala aj informačné letáky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre verejnosť v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zníženie rizika prenosu ochorenia – zvýšená hygiena rúk, zásady bezpečného stravovania a tiež ako sa správať pri cestovaní do zahraničia.

Chýbajú ochranné rúška

Najlepšia lekáreň, Dolný Kubín. Minulý pondelok predali v lekárni za tri hodiny 50 rúšok, čo predtým trvalo niekoľko týždňov. Hoci záujem trval, objednať ich už nemohli, lebo ani dodávatelia nemali. O dva dni im ich ponúkli, ale len dve balenia po 50 kusov. Toľko vraj dostane každá lekáreň. Predtým predávali dva, tri kusy. Kupovali ich hlavne ľudia, ktorí chodili na návštevu do nemocnice.

Lekáreň Beata, Nižná. Ročne predávajú 200 až 300 rúšok. Kupujú ich zväčša zubné ambulancie, ale v ostatných rokoch aj matky k malým deťom. Toto množstvo predali teraz za týždeň, nakupovala aj ambulancia všeobecnej lekárky. Minulý štvrtok mali na sklade ešte 70 kusov.

Plus Lekáreň, Tvrdošín – Medvedzie. Všetky rúška predali. Objednávky distribútori nemajú z čoho plniť. Minulý týždeň u nich zháňala rúška aj pani, ktorá ich chcela poslať matke do Číny. Nezohnala.

Balíky z Číny

Doposiaľ sa potvrdil prenos vírusu jedine spôsobom kontaktu s infikovaným človekom alebo zvieraťom. Pri nákupoch na internete je dodacia lehota z ázijských krajín obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá sa, že by vírus prežíval na plochách taký dlhý čas. Riziko šírenia nového koronavírusu z výrobkov alebo obalov je teda v tomto prípade veľmi nízke.