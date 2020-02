Kam na strednú školu. Pozrite si možnosti štúdia na Orave

Pozrite si aj päť tipov, ako správne vybrať strednú školu pre vaše dieťa.

3. feb 2020 o 0:10

Ak aj vaše dieťa čaká rozhodnutie kam na strednú školu, zbystrite pozornosť. Informácii okolo vás je v dnešnej dobe veľmi veľa, no v konečnom dôsledku tento dôležitý krok urobí vaše dieťa. Vie sa však v tomto veku správne rozhodnúť?

„Iba tretina rodičov žiakov základných škôl s určitosťou vie, na akú strednú školu sa prihlási ich dieťa. Výnimkou sú rodičia, ktorých dieťa je rozhodnuté pre gymná-zium,“ je jeden z výsledkov prieskumu, ktorý si nechal vypracovať Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Samostatnosť detí v rozhodovaní sa pre strednú školu potvrdzuje aj fakt, že pre rodičov je absolútne najčastejšie uvádzaným kritériom záujem dieťaťa o určitý odbor, a to až u 94 percent opýtaných. Rodičia nechcú do jeho výberu často zasahovať, aby im neskôr ich ovplyvňovanie nevyčítalo.

S dieťaťom sa rozprávajte už omnoho skôr

Aj keď prieskumy poukazujú na absolútnu voľnosť zo strany rodičov, čo sa týka výberu strednej školy, nebráni vám to porozprávať sa s ním o jeho budúcnosti. Ono bude to, ktoré na danú školu pôjde a po jej skončení bude musieť uplatniť svoje vedomosti na trhu práce. Ak sa hneď po skončení školy rozhodne ísť do úplne inej sféry, začína v nej ako nekvalifikovaný pracovník.

„Zamestnávatelia v dnešnej dobe hľadajú pracovníkov kvalifikovaných pre dané pracovné miesto. V rámci ich podnikania nie je pre nich výhodné si najskôr pracovníkov rekvalifikovať alebo preškoľovať, aby mohli vykonávať danú pozíciu,“ hovorí Radovan Maxin z Asociácie poskytovateľov služieb zamestnanosti SR pre portál Internetový sprievodca trhom práce. Rovnako však aj dopĺňa, že na trhu práce je veľký rozdiel medzi jednotlivými profesiami. „Niektoré sú absolútne nedostatkové a niektoré naopak veľmi nadbytkové.“

Ako na to

Čo teda môžete urobiť, aby ste vášmu dieťaťu pomohli správne nasmerovať jeho budúcnosť? Inšpirujte sa týmito piatimi zásadami.

Rozprávajte sa o budúcnosti

Budúcnosť sa nedá naplánovať zo dňa na deň. Treba ju plánovať postupne a hlavne budovať. O to viac, ak ide o budúcnosť práve vášho dieťaťa. Dnes už neplatí, že výber strednej školy ho nijako neovplyvní, práve naopak. Preto, pýtajte sa ho, čo ho baví. Ktoré predmety má v škole rado a hlavne prečo. Odpoveď: „No predsa telesnú výchovu“, vás nemôže uspokojiť. Všímajte si, či ho viac bavia humanitné alebo prírodovedné predmety. Či má viac talent na jazyky alebo ho bavia manuálne činnosti a rado objavuje nové riešenia.

Zvážte možnosti dieťaťa

Pre rodiča je najťažšie zvážiť možnosti svojho dieťaťa. Niekedy preceňujeme jeho schopnosti, alebo, naopak, v dieťati sa snažíme naplniť si naše nesplnené túžby. Preto je dôležité rozprávať sa aj s jeho učiteľmi, kariérnymi či výchovnými poradcami už na základnej škole.

Nečakajte do poslednej chvíle

O tom, na akú školu by dieťa chcelo ísť po skončení základnej školy, nestačí hovoriť v deviatom ročníku. To už býva väčšinou neskoro. Treba si uvedomiť, že dostať sa na niektoré stredné školy, vyžaduje dlhšiu prípravu. Nič nezvyčajné nie je ani prípadné doučovanie.

Vysvetľujte

Na niektoré povolania nestačí len stredná škola. Bude to chcieť viac úsilia. Po strednej škole nasleduje štúdium na vysokej škole, preto je dôležité zvážiť možnosti a objektívne posúdiť schopnosti dieťaťa. Strata motivácie niekedy ovplyvní to, či dieťa školu vyštuduje.

Odborníčka na regionálne školstvo Ivana Gregorová vysvetľuje, že gymnáziá sú zamerané všeobecne, stredné odborné školy umožnia žiakovi získať zručnosti a profilovať sa už počas štúdia. „Rovnako však platí, že aj zo strednej odbornej školy je možné pokračovať v úspešnom štúdiu na vysokej škole. Ak teda vaše dieťa túži stať sa elektrotechnikom, môže po priemyslovke pokračovať na fakulte elektrotechniky niektorej z vysokých škôl. Nemusí ísť nevyhnutne na gymnázium,“ dodáva.

Informujte sa

Vyznať sa v súčasnom trhu práce si niekedy vyžaduje skúsenosti detektíva. Rovnako veľa úsilia vás bude stáť vyznať sa v sieti stredných škôl. Pri výbere strednej školy je však dôležité, aby ste sa zaujímali o konkrétne odbory, ktoré daná stredná škola ponúka. Nerozhodujte sa iba podľa jej názvu.

Čo si môžete predstaviť pod daným povolaním a ktorý odbor ísť študovať, si môžete prečítať aj tu: http://zsodborne.sk/wp-content/uploads/2017/01/SIOV-katalog-pracovnych-pozicii.pdf

V rámci výberu štúdia je rovnako potrebné zvážiť aj finančné nároky na štúdium, aby sa nestalo, že pre nedostatok financií vaše dieťa nebude môcť štúdium dokončiť.

Duálne vzdelávanie poskytne prax v reálnych podmienkach

Systém duálneho vzdelávania je forma vzdelávania, kedy žiak strednej odbornej školy absolvuje časť výučby v škole a časť priamo u zamestnávateľa. Žiak má so zamestnávateľom podpísanú učebnú zmluvu a prax sa riadi presnými pravidlami. Vzdelávanie v praktických podmienkach umožní žiakovi vyskúšať si teóriu priamo v praxi na najnovších technológiách, žiak získa predstavu o reálnych pracovných podmienkach, finančnú odmenu za produktívnu prácu, benefity zamestnanca už počas štúdia a po skončení štúdia i pracovnú zmluvu.

