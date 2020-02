Oravci poslali do Afriky tisíce eur, výsledok deti stretli naživo

Koledník Adam Masava z Kene: Vinšujem vám vinše, lebo neviem inšie.

2. feb 2020 o 16:19 Lýdia Vojtaššáková

ORAVA, TVRDOŠÍN. Vo viac ako štyridsiatich obciach a mestách Oravy navštevovali na prelome rokov domácnosti koledníci Dobrej noviny, na jej dielo venovali ľudia, ktorí ich prijali, 70-tisíc eur.

Kolednícke topánky si v súčasnosti na Slovensku obúva každoročne viac ako 20-tisíc detí. Sú zapojení do najväčšej pravidelnej dobrovoľníckej akcie. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami. Robia tak už štvrťstoročie. Na jej začiatku bola myšlienka spojiť vytrácajúce sa kolednícke ľudové tradície vianočného obdobia so zbierkou pre deti v Afrike.

Tvrdošínska farnosť

Tvrdošínska farnosť zohrala milú úlohu pri tohtoročnom jubileu. V tvrdošínskom Kostole Najsvätejšej Trojice sa konala v decembri, pred jej začiatkom, vysielacia svätá omša, na ktorú prišlo takmer 400 koledníkov z 28 farností Spišskej diecézy.



Na konci akcie, na Sviatok Zjavenia Pána, z toho istého kostola vysielala RTVS priamy prenos z celoslovenskej ďakovnej svätej omše pri príležitosti 25 rokov Dobrej noviny. Celebroval ju emeritný pomocný spišský biskup Andrej Imrich.

„Koledníci nie sú len pouliční zabávači, aj keď ich spevy a básne potešia. Nie sú

Dobrá novina  Koledovanie, polazovanie, vinšovanie, chodenie s hviezdou, s betlehemom, je hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a materiálnej hojnosti je u nás spojené so zvestovaním radosti z narodenia Božieho Syna.  Koledovanie detí z eRka pod názvom Dobrá novina sa na Slovensku po prvýkrát pripravovalo ku Vianociam 1995.  Do 1. ročníka Dobrej noviny sa zapojilo takmer 3000 koledníkov (238 skupiniek) zo 104 farností a vykoledovali spolu 1 123 718,70 Sk.  Koledovanie sa uskutočňuje od 24. decembra do sviatku Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorý sa slávi 6. januára.  Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko v spolupráci s katolíckymi farnosťamiv približne 1260 mestách a obciach na celom Slovensku.  V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín. Celkový výnos predstavoval viac ako 1,15 milióna eur.  Peniaze z koledovania idú na rozvojové programy, doteraz Dobrá novina podporila projekty v 15 afrických krajinách.

len pestovatelia folklóru či starých zvykov, aj keď majú tradície v úcte,“ zdôraznil. „Sú niečo viac – sú poslovia, ktorí putujú z domu do domu a oznamujú tú najradostnejšiu zvesť o narodení Pána Ježiša.“

Poukázal tiež na to, že zvesti sa tvoria i šíria mnohorakými spôsobmi. „Musíme si overovať ich pravdivosť, ak nechceme byť oklamaní.“

Ako dodal, už v minulosti ak mali králi posielať dôležité správy ľudu, poverovali tým zvláštnych poslov, ktorí boli zárukou, že sú pravdivé.

„Vy ste nešírili domnienku ani súkromný názor, ale dôležitú zvesť, z poverenia Cirkvi.“

Za dôležité biskup označil aj skutočnosť, že niektorí osamelí ľudia okrem koledníkov inú návštevu počas sviatkov ani nemávajú.

Marián Čaučík, spoluzakladateľ hnutia eRko a riaditeľ Dobrej noviny, po svätej omši poďakoval biskupom za dôveru, ktorú od nich dostali, a koledníkom a spolupracovníkom za takú obetu a nasadenie, že tej dôvery boli hodní.

Za 25 rokov venovali Slováci prostredníctvom dobrovoľníckej akcie chudobným v Afrike vyše 12,3 milióna eur.

Stovky detí na Orave

Na Orave šírilo zvesť o narodení Pána na prelome rokov 2019/2020 zhruba 1150 detí a takmer 300 dospelých, ktorí skupinky sprevádzali.

Tie deti presne vedia, o čo ide. Keď sme sa na to niektorých opýtali, hovorili, že pomáhajú chudobným v Afrike. Vedeli o studniach, ktoré doviedli pitnú vodu a hygienu do škôl, o malých nemocniciach a liekoch, o nových školách, kde sa môžu učiť písať a čítať nielen deti, ale aj dospelí.

Prečítajte si tiež Vo svojich regáloch má Ľubomír takmer celý svet Čítajte

Tvárou 25. ročníka Dobrej noviny s mottom Buďme požehnaní(m) sa stali deti zo Zuberca. Ocitli sa na všetkých plagátoch a materiáloch celoslovenskej kampane.

Prečo práve Zuberčania? „Kedysi pri nejakej príležitosti povedala sestrička Theodózia z Kongregácia milosrdných sestier sv. Kríža v Zuberci, že ich deti by to zvládli lepšie,“ spomína Mirka. „Tak sme ich pozvali v roku 2018 na vysielaciu svätú omšu do Ružomberka. Zaujali hlasmi, krojmi, prevedením, boli smelí.“

A tak Zuberčania koledovali aj tento rok na ďakovnej svätej omši 6. januára v tvrdošínskom kostole.

„Folklórny súbor pod vedením Daniely Žuffovej udržiava verne zvyky a deti sa ich veľmi rady učia, čím sa zachováva dedičstvo predkov,“ potvrdila opodstatnenosť výberu v Dobrých novinách Dobrej noviny sestrička Theodózia, ktorá je aj zodpovedná za akciu v Zuberci. „U nás koledujú už škôlkari, tí, ktorí sú v eRku, ale prichádzajú aj deti, ktoré chcú niečo urobiť pre deti v Afrike. Vypomáhajú nám animátori – stredoškoláci a starší žiaci. Z každého kúta Zuberca počuť ohlasovanie radostnej zvesti.“ Dodala, že koledovanie je vždy spojené s obetou, ale na konci je dobrý pocit, že niekoho urobia šťastnejším. „Zažívame pritom vždy štedrosť domácich.“

Padlo do úrodnej pôdy

„Veľa ľudí si myslí, že v Dobrej novine vyzbierané peniaze len tak pošleme do Afriky na jedlo pre chudobných,“ hovorí Mirka Siteková z Podbiela, ktorá je v Komisii Dobrej noviny za Spišskú diecézu, a teda tiež spolurozhoduje o využití zbierky. „Nie je to tak. Peniaze idú na rozvojové projekty, vďaka ktorým chudobní ľudia dostávajú šancu na normálny život. Áno, dostanú aj jedlo. Ale to je len pridružená časť niektorých projektov, a to tak, že deti majú možnosť vzdelávať sa a vďaka škole majú aspoň jedno teplé jedlo denne, ktoré by doma nemali.“

“ Dobrá novina je nielen o peniazoch. Je to aj odovzdávanie toho, že niekto v Afrike si môže povedať: Niekomu na mne záleží. „ MIRKA SITEKOVÁ

Partneri v afrických krajinách predložia projekty, v ktorých popíšu situáciu, navrhnú riešenie, pripravia rozpočet a pošlú projektovým manažérom z eRka, ktorí ich preštudujú, odkonzultujú a predložia Komisii. „Sme veľmi opatrní pri schvaľovaní, najmä u nových partnerov. Prihliadame aj na to, či je možné projekt monitorovať a skontrolovať, či prináša ovocie,“ vysvetľuje Mirka.

Z darovaných peňazí ide minimálne 85 percent na rozvojové projekty v afrických krajinách a maximálne 15 percent na zorganizovanie a administráciu verejnej zbierky.

Témou 24. ročníka bolo motto Padlo do úrodnej pôdy. „Bolo vidno, ako následne ľudia dokázali samostatne pomôcť svojej komunite. V Ugande si napríklad kúpili mlyn a melú múku. Zo zárobku dokážu financovať svoju školu. V inom projekte ženy, vdovy, vyrábajú arašidové maslo.“

Lepšie je vidieť ako počuť

Do 25. ročníka koledovania na Orave sa zapojil aj Adam Masava z Kene. Hovoril, že on je produkt Dobrej noviny. Vyrástol v jednej z najchudobnejších prímestských štvrtí nasiaknutých kriminalitou a drogami. Keď mali deti z tohto slumu možnosť zapojiť sa do projektu, ktorý v tom čase podporovala Dobrá novina, zapojil sa. Vďaka tomu je dnes profesionálnym umelcom. Jeho brat sa stal profesionálnym futbalistom, hrával napríklad aj za MŠK Ružomberok.

Prečítajte si tiež K nulám, ktoré vraj on čmáral po tabuli, pridal Ktosi jednotku Čítajte

„Mohol som sa zbaliť a odísť z Kene, ale ostal som,“ hovoril Adam. „To, čo som dostal, chcem odovzdať ďalej.“

Každú sobotu organizuje pre deti workshopy, učí ich maľovať. Z obrázkov, ktoré sa im podarí predať, si platia školu.

„Je pekné počuť o zmysle Dobrej noviny, ale je super vidieť konkrétneho človeka, ktorému ste pomohli,“ dodáva Mirka Siteková. Už sedem rokov sa venuje eRkárom nielen v Podbieli, ale aj v susednom Oravskom Bielom Potoku. Vďaka tomu spoznala veľa ľudí. Hovorí, že Dobrá novina je nielen o peniazoch. „Je to aj odovzdávanie toho, že niekto v Afrike si môže povedať: Niekomu na mne záleží.“

K tohtoročnej téme Buďme požehnaní(m) nakoniec dodáva: „Myslím si, že to dielo je požehnané, lebo keby nebolo, nevydrží 25 rokov.“