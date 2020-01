Prehra Dlhú nakopla

Obe skupiny priniesli zaujímavé zápasy a boli poriadne dramatické.

31. jan 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

TVRDOŠÍN. Seriál halových turnajov vo futbale pokračoval ďalšou kategóriou. Po prípravke ukázali svoje umenie s loptou dorastenci.

Diváci, ktorí prišli do haly, videli kvalitné zápasy už v skupinovej fáze. V oboch to bolo poriadne napínavé až do záverečného duelu. V skupine A to malo najlepšie rozohrané domáce družstvo. Stačilo s Dlhou iba remizovať. Súper však vyhral 2:1, čo mu zaručilo prvé miesto a postup do finále. „Nevyšiel nám vstup do turnaja, keď sme prehrali so Zubercom 0:1,“ hovorí tréner Róbert Jendrišek. „Potom už išli chlapci spanilú jazdu. Zlomový zápas s Tvrdošínom zvládli.“