Nižná zaskočila Košice

Forma oravských florbalistov pred play off stúpa.

28. jan 2020 o 14:00 Tomáš Ferenčík

EXTRALIGA MUŽI

Florko Košice – Nižná 4:7 (1:3,2:2,1:2)

Góly: Zemančík (Reguly), Latka (Reguly), Reguly (Bachan), Bachan (Košarišťan), Reguly (Bachan), Šroba (T. Čuporák), Reguly (Latka)

Tréner Patrik Bachan: Bol to dosť nervózny zápas. Domáci hráči napadali azda každé rozhodnutie rozhodcu, pokiaľ neukázal na ich stranu. My sme sa nechali tiež znervózniť. Cez prestávku sme stále apelovali na to, by sme sa upokojili a hrali svoju hru. Až v tretej tretine sa nám to podarilo. Celkom ma prekvapilo, ako pasívne Florko bránilo. Pravdepodobne to bola taktika. Asi nás chceli uspať a potom vyrážali do smrtiacich brejkov. Play off sa blíži a my máme ešte pred sebou veľa roboty, aby všetko klapalo.

