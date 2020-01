Oravci potvrdili, že sú najlepší

Majstrovstvá Slovenska a Česka hostila Oravská Polhora.

24. jan 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

ORAVSKÁ POLHORA. Počasie vám vymodlili asi babičky, znelo z úst moderátora Jána Madleňáka pred štartom spoločných majstrovstiev Slovenska a Česka v

Súvisiaci článok V Bobrove obnovili tradičný prechod, zatiaľ len nesúťažne Čítajte

zimnom triatlone. Pôvodne sa mali konať v Krušetnici, no pre zlé snehové podmienky sa presunuli do Oravskej Polhory, kde sú bežkárske trate pravidelne udržiavané. Sneh sa aj vďaka tomu topí pomalšie. „Museli sme hľadať náhradné riešenie,“ hovorí organizátor Peter Sitárik.

„Pán starosta sa ponúkol, že nám pomôže s úpravou tratí a občerstvením. Pri organizácii som sa mohol spoľahnúť na výborný tím učiteliek zo Základnej školy Breza a ďalších dobrovoľníkov. Dôkazom dobre odvedenej práce boli pochvalné vyjadrenia či už rozhodcov, pretekárov alebo divákov.“

Štyri stupne na štarte a krásna modrá obloha vyprevádzali účastníkov do prvej bežeckej časti. Následne v depe presadli na bicykel a na záver si dopriali beh na lyžiach. Slniečko robilo trať každou minútou ťažšou. Triatlonisti museli aj preto siahnuť na dno svojich fyzických síl.

Súvisiaci článok Prechod Babínskym chotárom si už ľudia zaľúbili Čítajte

Skvelú formu si priniesol do Oravskej Polhory Mário Košút z Triatlon teamu Vavrečka. Od štartu udával tempo a svojmu najväčšiemu prenasledovateľovi Tomášovi Jurkovičovi sa odplatil za nedávnu prehru v Banskej Bystrici. Zvíťazil o 52 sekúnd a mohol si vychutnať titul majstra Slovenska. „Chcel som sa držať vpredu a nepokaziť depo. Trať bola náročná. Tomáš ma začal na bežkách sťahovať. Našťastie som všetko zvládol technicky dobre a vyhol sa mi pád. Som veľmi rád za víťazstvo,“ povedal 20-ročný rodák z Oravy.

Radosť divákom v Oravskej Polhore urobili aj ďalší pretekári z nášho regiónu. Prvenstvo si v rámci majstrovstiev Slovenska vybojovali tiež Slavomír Praj z Triatlon teamu Vavrečka a organizátor Peter Sitárik, ktorý v strhujúcom závere predstihol o jednu sekundu svojho protivníka. Celé majstrovstvá boli jedným krásnym športovým zážitkom. Organizátori môžu byť na seba hrdí. Moju poklonu si zaslúžia aj športovci. Bola to drina.

Umiestnenia Oravcov

Registrovaní pretekári: juniori 16 až 19 rokov – 2. Róbert Judiak (KB Breza), 3. Martin Buc ml. (TT Vavrečka), juniorky – 2. Alžbeta Bucová (TT Vavrečka), muži 20 až 39 rokov – 1. Mário Košút (TT Vavrečka), 8. Michal Tuka (TT Vavrečka), 10. Pavol Hrubjak (TT Vavrečka), veteráni 40 až 49 rokov – 1. Slavomír Praj (TT Vavrečka), 2. Marek Voška (KB Breza), 5. Martin Buc (TT Vavrečka), veteráni 50 až 59 rokov – 1. Peter Sitárik (KB Breza)

Neregistrovaní pretekári: junori – 1. Benjamín Belicaj (Zákamenné), muži do 40 rokov – 1. Jozef Janík (ŠKP Trstená), 2. Matej Žofčík (Or. Polhora), 3. Marek Briš (Or. Lesná), 4. Michal Strnál (Or. Polhora), muži nad 40 rokov – 1. Daniel Vorčák (Or. Polhora), 2. Jozef Hurák (Lokca), 3. Miroslav Kasan (TT Vavrečka), 4. Marián Koštál (Námestovo), 5. Marcel Vicen (Námestovo)

Štafety – 1. Orava team (Ján Škombár, Ján Kršák a Ľuboš Lonský), 2. Junior team (Matúš Lipničan, Samuel Florek, Sebastián Belicaj), 3. Jagelka team (Jaroslav Genšor, Jozef Jagelka, Štefan Verníček), 4. Happy feet (Monika Chovanová, Eduard Grácik, Pavol Novotný)