Do čela tabuľky sa vyšvihla Oravská Polhora

Odvetná časť Oravskej hokejovej súťaže sľubuje dramatický koniec.

22. jan 2020 o 14:00 Tomáš Ferenčík

Do bojov o prvé miesto sa výrazne vrátil aj obhajca HK Mútne.(Zdroj: archív klubu)

Skupina B

HK Mútne – TJ Zákamenné 6:3 (2:0,3:3,1:0)

Góly: Pavol Vaterka (Jakub Kšenzulák), Jakub Kšenzulák (Jozef Holubjak), Matej Vaterka (Juraj Bugaj), Jozef Katrák (Jakub Kšenzulák), Jozef Holubjak (Jakub Kšenzulák), Jozef Holubjak (Jakub Kšenzulák) – Milan Sivčák (Marek Sivčák), Marek Sivčák (Matej Račak), Kristián Tomaštík (Tomáš Šimjak)

V súboji mužstiev z čela tabuľky sme videli zaujímavý, ale aj dosť nečistý hokej. Ako prvý preveril pozornosť Jozefa Sochu v bránke Zákamenného Patrik Kapičák, ktorého prudká strela v 3. min skončila na hornej žŕdke. Ten istý hráč sa v nasledujúcej minúte počas oslabenia Mútneho dostal do brejku, ale nedal. Vzápätí na to rovnako pochodil na druhej strane Matej Račak, ktorého únik zlikvidoval domáci gólman Patrik Buška. Skóre zápasu otvoril na konci 8. min ľahkou strelou od modrej Pavol Vaterka. Druhý gól Mútneho dal v 11. min Jakub Kšenzulák, ktorého strela sa odrazila od ľavej tyčky do siete. Kontaktný gól Zákamenného strelil v druhej tretine na začiatku 20. min Milan Sivčák. Avšak už o dve minúty domáci opäť viedli dvojgólovým rozdielom po strele aktívneho mladíka Mateja Vaterku.