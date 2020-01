Mestskí policajti zmôžu viac, dostali viac právomocí

Niektorí ich nazývajú papučiarmi, iní poštármi, ďalší hovoria, že v mestách riešia ib parkovanie.

24. jan 2020 o 8:33 Martin Pavelek

ORAVA. Jedni ich nazývajú papučiarmi, druhí poštármi, iní tvrdia, že riešia iba parkovanie. Novela zákona o mestskej a obecnej polícii, ktorá začala platiť v decembri minulého roka, priniesla dôležité zmeny v práci ich príslušníkov. Majú viac kompetencií, môžu dať vyššiu pokutu.

Radosť určite nemajú vodiči taxislužby. Po novom ich už môžu pokutovať aj obecní policajti. Využiť pritom môžu osobné kamery.

Hrozí trojnásobná pokuta

Prečítajte si tiež Našli by ste odvahu vliezť do takej studenej vody? Čítajte

„Doteraz sme mohli v oblasti dopravy riešiť priestupky vyplývajúce z neuposlúchnutia pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky, teraz už môžeme aj vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,“ hovorí Branislav Medvecký, zástupca náčelníka mestskej polície v Dolnom Kubíne, ktorí pracuje spolu s deviatimi kolegami.

Laik v tom nevidí na prvý pohľad veľký rozdiel, ale pravda je iná. Do decembra riešili len zákaz zastavenia, státia, vjazdu, otáčania, odbočovania, prikázaný smer jazdy a obchádzania, vyhradené parkovisko, rôzne zóny.

Prečítajte si tiež Aha, aké novinky má nemocnica na dolnej Orave Čítajte

„Dnes už v blokovom konaní môžeme aj cúvanie v jednosmernej ulici, prejazd cez križovatku na červenú, nerešpektovanie signalizačného zariadenie na železničnom priecestí, porušenie státia na vyhradenom parkovisku pre zdravotne ťažko postihnuté osoby,“ opísal rozšírené možnosti Medvecký.

Čo vodičov určite nepoteší, je výška pokút. Do novely mohli policajti uložiť pri priestupku súvisiacom s dopravou maximálne 50 eur, dnes až 150 eur.

Zamerajú sa aj na taxíky

Novinkou je aj to, že príslušník mestskej a obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na kontrolu dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu.

„Máme právomoci na kontrolu preukazu vodiča taxislužby, kópie koncesie, nedodržania tarifných podmienok, neumiestnenia základnej sadzby cestovného na určených miestach alebo správneho označenia vozidla,“ hovorí zástupca dolnokubínskeho náčelníka. „V Dolnom Kubíne situácia s taxi nie je vypuklá, ale sú mestá, kde to vítajú.“

Patrí medzi ne aj Námestovo. Johny Lupták na sociálnej sieti zverejnil status kritizujúci mestských policajtov. „Strašné, pokutujú dokonca aj taxikárov za to, že nemajú v meste Námestovo kde parkovať. No pritom si poctivo platia poplatky za užívanie mestského parkoviska. V Dolnom Kubíne takéto veci nerobia. Je to hanba mesta Námestovo.“

Prečítajte si tiež Oravské obce a mestá, tu je všetko pokope Čítajte

Situáciu vysvetlil náčelník mestskej polície Miroslav Hajdučík. „Majú exkluzívne podmienky na parkovanie pri autobusovom nástupišti. Zatiaľ neevidujeme požiadavky na rozšírenie miest, ale aj tam sú možnosti obmedzené. Taxikári nemôžu zabrať celé parkovisko.“

Poukázal na to, že v Námestove je približne 15 taxikárov, ktorí pracujú celý týždeň, cez víkend k nim pribudne približne rovnaký počet víkendových. „Pravidlá treba rešpektovať. Kontrola taxikárov je jedna z našich činností. Snažíme sa, aby všetci spĺňali zákonom stanovené podmienky a zarábali poctivo.“

Dostanú kamery

Posun dopredu v službách si mestskí policajti sľubujú od možnosti používať pri práci zvukový a obrazový záznam pomocou osobných kamier.

„Osobné kamery slúžia nielen na zdokumentovanie skutku, ale aj na našu ochranu pri útoku či pri nepravdivom obvinení,“ tvrdí Medvecký. „V iných krajinách sú bežné a majú s nimi dobré skúsenosti.“

Dolnokubínčania ich už kúpili, v blízkej dobe ich s nimi stretnete aj v uliciach. Uvažujú aj o kamerách vo vozidlách.

Zásadná je zmena postupu pri kontrole osôb. „Už môžeme urobiť bezpečnostnú prehliadku, teda skontrolovať, či osoba nemá pri sebe nebezpečnú vec alebo zbraň. Ak áno, môžeme ju odobrať a následne odovzdať štátnym policajtom spolu s predvedenou osobou.“

Situácia s parkovaním je kritická

Hajdučík aj Medvecký sa zhodujú na tom, že najväčší problém spôsobuje statická doprava, teda parkovanie. Ale tieto dve mestá majú iný problém.

„V Dolnom Kubíne sa dostatok parkovacích miest prejavuje hlavne popoludní a v noci na sídliskách,“ hovorí Medvecký. „Ľudia idú ráno autami do práce, vyprázdnia ich, ale po návrate už ťažko hľadajú miesto. Situácie je kritická hlavne na Brezovci.“ Zle zaparkované autá komplikujú zimnú údržbu, vývoz komunálneho odpadu.

Prečítajte si tiež Prešla pešo osemsto kilometrov, aby našla inú cestu Čítajte

Riešenie dopravnej situácie a parkovania preto celkom logicky zaberajú veľa času príslušníkov. „Minulý rok sme pokutou riešili 555 priestupkov v celkovej výške približne 8100 eur.“

V metropole pri Oravskej priehrade je situácia opačná. „Mesto má približne osemtisíc obyvateľov, no cez deň sa ich počet možno zdvojnásobí,“ hovorí námestovský náčelník. „Parkoviská nestačia, ulice sú zahltené, každý si hľadá akékoľvek voľné miesto. Mesto bude musieť zabezpečiť primerané riešenie. Ročne riešime približne 2300 priestupkov, z toho sú dve tisícky v oblasti dopravy. Zvažujeme zavedenie rezidentského systému parkovania na sídliskách. Pripravujeme generel dopravy.“