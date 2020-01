Pred play off sa naladili víťazstvom

Dolný Kubín uzavrel základnú časť. V tabuľke skončil tretí.

21. jan 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

MHK Dolný Kubín – HK 91 Senica 2:1 (1:0,0:1,1:0)

Góly: Záň (J. Lupták, T. Lupták), Juraj Šeliga (Polerecký, Šugár)

V poslednom kole základnej časti privítali Dolnokubínčania na domácom ľade Senicu. Pred play off sa chceli naladiť víťazne, čo od začiatku aj potvrdzovali. Mali dobrý pohyb a tlačili sa do bránky i zakončenia. O tom svedčí aj pomer striel 53:18. Už v 11. min rozjasal divákov Záň, ktorý po prihrávkach od bratov Luptákovcov prestrelil brankára.

Aj v druhej tretine pokračovali domáci hokejisti v tlaku, ale súper z ojedinelej šance vyrovnal na 1:1. Aj napriek tomu išli kubínske medvede ďalej za víťazstvom. Vykúpenie prišlo v 49. minúte, keď presilovku využil Juraj Šeliga po asistenciách Šugára a Polereckého.

Opäť sme mali veľmi veľa striel, a to, čo nás zdobilo počas prvej časti sezóny, akoby zmizlo. Veríme, že v play off sa nám strelecká pohodička vráti späť na hokejky a potrápime favorita na postup do 1. ligy zo Žiaru. Takisto pozývame fanúšikov na domáce, ale aj vonkajšie zápasy v play off, aby boli naším šiestym hráčom na ľade. Prvé zápasy play off začnú cez víkend 1. a 2. februára na ľade súpera. Marek Huba

Zostava: Bachan – Jendroľ, Polerecký, Záň, Šugár, Juraj Šeliga – Ján Šeliga, Sluka, J. Michalica, Nátny, Hančiak – J. Lupták, T. Lupták, Jonák, Bukna, Hricko – Okoličáni, Ladňák, Maňuch, Sitek

Vylúčenia: 4:7, všetci na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

