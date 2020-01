Šampanské strieľal Liesek

V Altis Oravskej hokejovej lige je dobojované.Majster vzišiel po základnej časti. Play off sa nehralo.

20. jan 2020 o 9:01 Tomáš Ferenčík

HK Slovan Trstená – HK Námestovo 2:4 (1:0,1:0,0:4)

Góly: Marko Balún, Marko Balún (Patrik Gočál) – Roman Huľo (Martin Slovík), František Jancek, Martin Slovík (Roman Huľo, Erik Kľoc), Matej Záhradník (Tibor Grígeľ, Tomáš Štefaničiak)

Posledný zápas OHL tejto sezóny sa hral v pohodovom tempe. Prvé dve tretiny vyšli lepšie domácim Trstenčanom. V obidvoch častiach sa presadil Marko Balún. Pri druhom góle mu asistoval Patrik Gočál. Po úvodnom buly tretej tretiny sa domáci nechali viackrát vylúčiť a znervózneli.

Túto hernú nepohodu súpera využili hostia. V 33. min Roman Huľo vsietil kontaktný gól. O necelé dve minúty sa podarilo vyrovnať Františekovi Jancekovi, čo hostí naštartovalo. Napokon sa im do konca zápasu podarilo ešte dvakrát prekonať Milana Plevjaka v bráne Trstenčanov.

HK Liesek – HK Slanica 4:1 (3:0,1:0,0:1)

Góly: Lukáš Miklúšek (Richard Baňák, Tomáš Javorek), Dávid Miklúšek (Dalibor Baňák), Lukáš Miklúšek, Marek Chovančák (Ján Šuvada, Andrej Šuvada) – Filip Jasenek (Ján Bakaľa)

Do výbornej streleckej pozície sa už počas úvodnej minúty pretlačil domáci hráč Marek Lieskovský. Jeho strelu však ukážkovým zákrokom zneškodnil Mário Hurák. V druhej minúte udrela trojica Tomáš Javorek, Richard Baňák a Lukáš Miklúšek, ktorá otvorila skóre stretnutia. Presilovú hru za podrazenie Jána Bakaľu v polovici tretiny strelou na 2:0 využil Dávid Miklúšek. Následne sa hostia nechali znova vylúčiť. Počas tohto oslabenia sa predviedol Daniel Zajac zo Slanice. Prekorčuľoval sa cez kompletnú päťku až pred bránu, čím donútil súpera hákovať. Napriek peknej hre zo strany hostí sa im stále výraznejším spôsobom nedarilo súpera ohroziť. Početnú základňu fanúšikov domáceho tímu potešil v závere tretiny ešte pekným gólom v samostatnej akcii Dávid Miklúšek.

Do druhej tretiny naskočili Liesečania s maximálnym nasadením a len 23 sekúnd stačilo Marekovi Chovančákovi, aby po štvrtýkrát za svojím chrbtom hľadal puk brankár hostí. V nasledujúcich minútach sa Slaničania znova nechali dvakrát posadiť na trestnú lavicu, no aj napriek tomu sa im do konca tretiny podarilo udržať skóre.

Aj napriek výraznému gólovému náskoku domáci Liesečania absolútne nezvládli poslednú časť stretnutia. Začali faulovať a takmer šesť minút sa striedali na trestnej lavici, počas ktorých tak Slaničanom umožnili hrať v prevahe o dvoch hráčov. Hostia bombardovali Dominika Lužbeťáka až do polovice tretiny a stále sa im nepodarilo prekonať streleckú šťastenu. Napriek tomu, že domáci sa museli poriadne obracať, ani v ďalšom priebehu zápasu sa nepoučili a pokračovali v ohrievaní trestnej lavice. Najmä vďaka ich nedisciplinovanosti sa v 41. min predsa len podarilo presadiť aj Slaničanom. Filip Jasenek za asistencie Jána Bakaľu potrestal Richarda Baňáka za napadnutie. Do konca zápasu už gól nepadol a tak si Liesečania touto výhrou definitívne spečatili víťazstvo OHL ligy v tomto ročníku. Zuzana Florková