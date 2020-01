Treba sa len postaviť z gauča

Príbeh Jána Raclavského je skvelou inšpiráciou začínajúcich športovcov.

18. jan 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Nový rok je plný predsavzatí. Asi najviac sa skloňuje medzi ľuďmi chudnutie. Veľa z nich začne, ale po pár týždňoch sa vzdáva. „Život ťa postaví na križovatku a je na tebe, akou cestou sa rozhodneš ísť,“ hovorí Ján Raclavský (35), ktorý sa pred 7 rokmi rozhodol pre radikálnu zmenu. „Mal som 90 kíl a pohľad do zrkadla nebol teda vábny. Mal som dve možnosti. Pohodlný život s čipsmi a pivom na gauči alebo sa postavím a spravím krok ku zmene.“

Dôležité sú ciele

Dolnokubínčan dokázal za pol roka schudnúť 15 kilogramov. Pýtate sa ako? Začal poctivo behať a zmenil stravovanie. „Začiatky sú vždy náročné, a to nielen pri behu. Moje boli komické. Doma som mal len klasické tričko, halové tenisky a rifľové kraťasy, ktoré som si opásal opaskom. Inak hrozilo, že budem behať v trenkách. Jednoducho strašné. Nohy boleli, pľúca nestíhali a po behu všade samý pľuzgier.“

Prekonať sa a ísť znova behať bolo veľmi ťažké. Preto je základom úspechu psychické nastavenie. „Potrebujete mať stanovené ciele. V mojom prípade to bolo zníženie váhy a s tým spojené zlepšenie zdravia. To samo osebe je nedostatočný a slabý zámer. Po 6 mesiacoch som cieľ splnil,“ povedal Ján, ktorý hľadal ďalšiu motiváciu. Zhodou náhod sa bolo možné v tom čase registrovať na 90. ročník maratónu v Košiciach. „Bola to určite výzva. Musel som si to správne nastaviť v hlave. Robil som všetko, aby som prvý maratón zvládol. Nikdy sa neviete pripraviť na sto percent.“

Košice všetko naštartovali

Niektorým bežcom trvá roky, kým sa cítia byť pripravení na 42-kilometrovú trať. Začnú radšej polovičným variantom a potom si trúfnu aj na maratón. Ján Raclavský mal veľkú odvahu a vôľu. Aktívne behal asi 9 mesiacov, keď sa postavil na štart maratónskej trate. „Po dobehnutí ma nohy veľmi neboleli. No musím priznať, že si to odniesla vrchná časť môjho tela. Ramená oťažené, kríže vytrasené, no najhorší pocit prežívala chrbtica. Bol to pocit, akoby mi vytrhávali chrbticu z tela. Nohy o sebe dali vedieť neskôr. Vzhľadom na to, že som z Košíc cestoval vlakom do Bratislavy, po 10 hodinách sedenia som sa nevedel postaviť na nohy. Keď sa mi to po 10 minútach konečne podarilo, môj pohyb skôr pripomínal plazenie slimáka ako chôdzu.“

Košický maratón otestoval poriadne nielen fyzickú zdatnosť, ale aj psychické odhodlanie. Keď sa po dobehnutí miešali u rodáka z Oravy všetky možné emócie, zrodila sa ďalšia výzva. Odbehnem všetky maratóny v hlavných mestách Európskej únie, povedal si. Bol rok 2014 a pre ním ďalších 28 prekážok.

Za päť rokov dvadsať štátov

Ján Raclavský spojil príjemné s užitočným. Okrem behania spoznáva aj nové mestá a krajiny. Ku každému maratónu sa mu viaže iná spomienka, zážitok. Za päť rokov si ich zo zoznamu vyškrtol už 20.

Za okrúhlym desiatym cestoval do Luxemburgu, kde sa netradične beží vo večerných hodinách. Štartovací výstrel zaznel o 19.00 h. I napriek tomu bežci bojovali s teplotou 30 stupňov. „Neúprosne teplo ma zabíjalo. Vôbec sa mi nebežalo dobre, cítil som ťažobu. Až na tridsiatom km začína zapadať slnko a beh sa stáva znesiteľnejším. Až v samom závere si vychutnávam atmosféru tmy, lampiónov a balónov, ktoré osvetľujú a skrášľujú maratón v Luxemburgu.“

Jubilejný dvadsiaty si Dolnokubínčan vychutnal tam, kde maratón vznikol. Bežal v Grécku. „Maratón nadväzuje práve na legendu o bežcovi z mestečka Maratón do Atén. Práve tam nás doviezli autobusy priamo z hlavného mesta. Lokalita štartu dýchala a je upravená práve pre maratóncov. Vlajú vlajky všetkých krajín zúčastnených bežcov, horí maratónsky oheň a pred štartom prisaháte na maratónsku česť. Legenda o Filippidesovi žije aj v 21. storočí.“

Z pohľadu oravského svetobežníka sú zaujímavé maratóny v pobaltských štátoch. Sú komornejšie, no bohatšie na občerstvenie a blízkosť fanúšikov. O všetkých dvadsiatich píše aj na svojom blogu Boxerov beh.

Negatíva preváži cieľ

„Moji známi sa ma často pýtajú, či to stojí za tú námahu. Drilujete sa, máte problémy s ubytovaním, bolia vás nohy, nespíte poriadne, míňate peniaze. Toto všetko opadne, keď vidíte cieľový čas, burácajúci dav, ktorý tlieska každému bežcovi.“

Ján Raclavský je inšpirujúcim príbehom pre každého začínajúceho športovca. Beh mu otvoril oči a pomáha mu aj v osobnom živote. „Maratón mi dal pokoru a pokoj. Ak zabehnete 42 kilometrov, riešenia v práci a osobnom živote naberajú nové možnosti. V podstate to platí pri hocijakej športovej aktivite.“ Oravský bežec ďalej dodáva.

„Dôležité je len prekonať seba samého. Nemusí ísť o dlhé vzdialenosti. Stačí prekonať svoju lenivosť a postaviť sa z gauča. Sťažovať sa a nič nespraviť nie je cesta, tú si treba nájsť a rozhodnúť sa ísť po nej.“