Upozornenie pre návštevníkov hôr

Bez kvalitného vybavenia, stúpacích želiez, turistického čakana, je teraz pohyb vo vysokohorskom zľadovatenom teréne hazardovanie so svojím životom.

15. jan 2020 o 10:50 Martin Pavelek

ORAVA. Dnes ráno zverejnila Horská záchranná služba na svojej internetovej stránke dôležitý oznam pre turistov. „Upozorňujeme všetkých návštevníkov hôr, že vplyvom tlakovej výše, inverzného počasia a s tým spojeným oteplením aj v najvyšších polohách našich hôr, sa na povrchu snehu vytvorila tvrdá ľadová vrstva. Pohyb v horskom teréne je tak veľmi nebezpečný, neodpúšťajúci ani jednu chybu, či zaváhanie. Bez kvalitného vybavenia, stúpacie železá, turistický čakan, je pohyb v takomto teréne vyslovene hazardovanie so svojím životom. Verejnosti odporúčame dôkladne zvážiť svoje schopnosti a skúsenosti s pohybom v horskom teréne.“

Ak sa chytáte do hôr, pouvažujte, či by nebolo vhodnejšie zvoliť prechádzku v nenáročnom teréne, ísť si zalyžovať na bezpečný svah, alebo navštíviť akvapark. Aby ste nedopadli ako mladý Poliak včera v Roháčoch.

Záchranári HZS zo severnej strany Západných Tatier v popoludňajších hodinách zasahovali v Centrálnom Salatínskom žľabe v Roháčoch. Pomoc potreboval 18-ročný poľský snoubordista, ktorého nehybne ležiaceho našiel záchranár HZS, prechádzajúci v tom čase hrebeňom. Mladému Poliakovi, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou pošmykol v zľadovatenom teréne, odišiel okamžite na pomoc.

Do žľabu za ním smerovali zároveň dvaja záchranári HZS, ktorí vykonávali v tom čase službu na lyžiarskej trati. Nakoľko posádky Vrtuľníkovej zdravotnej záchrannej služby na Slovensku neboli dostupné, o súčinnosť požiadali poľských leteckých záchranárov TOPR-u. Do ich príchodu bol muž, ktorý utrpel vážne zranenie hlavy, ošetrený a zateplený. Následne ho v podvese vrtuľníka previezli na miesto, kde ho preložili na jeho palubu a odviezli do nemocnice v Poľsku.