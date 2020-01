Trstená cup prilákal hráčov z celej Oravy

Štvrtý ročník vyhral výber chlapcov z Brezovice a Liesku.

15. jan 2020 o 14:00 Tomáš Ferenčík

TRSTENÁ. V zimnom období sú pre futbalistov ideálnym vyplnením prestávky halové turnaje. Na 4. ročníku Trstená cup sa zišli hráči z viacerých oravských obcí. „Mali sme zastúpenie z hornej i dolnej Oravy. Prišli z Dolného Kubína i Sihelného,“ povedal organizátor Radovan Zábavník, ktorý so svojím mužstvom Winers postúpil až do finále. „Jedenásť tímov sme rozdelili do dvoch skupín. Najväčším prekvapením bolo pre mňa vypadnutie Hotela Roháč už v skupine.“

Súvisiaci článok Florbalisti sa nechali inšpirovať Českom Čítajte

Druhým finalistom štvrtého ročníka bolo mužstvo Mladé pušky, ktorého káder tvorili najmä hráči z Liesku a Brezovice. Pekný zápas z oboch strán priniesol góly len do jednej brány. Mladé pušky vyhrali 3:0. Z tretieho miesta sa radoval tím Nezvestný Peter.

Ocenenie pre najlepšieho brankára dostal Ján Krátky, najlepším hráčom sa stal Matúš Ončák a najviac gólov strelil organizátor Radovan Záhradník. „Ďakujem hlavne mojim rodičom Igorovi a Ingrid, priateľke Dárii a mestu za pomoc pri organizovaní. Verím, že sa aj na budúci rok stretneme v takomto počte.“