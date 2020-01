Odvrátili kolaps škôlok. Cirkevné a súkromné zariadenia dostanú viac

Vedenie mesta muselo situáciu rýchlo riešiť, pretože škôlky, mestské, cirkevné a súkromné školské zariadenia, ktorých je 31, by boli v tomto roku financované podľa starého VZN, čo by nestačilo.

19. jan 2020 o 15:40 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Na poslednom minuloročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci neschválili všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta.

Dôvodom bol nesúhlas skupiny poslancov s výškou dotácie, normatívu, pre cirkevné a súkromné materské školy.

Dotácia štátu nestačí

Prečítajte si tiež Výskum Michala Šprláka z Oravy zaujal aj odborníkov v NASA Čítajte

Vedenie mesta muselo situáciu rýchlo riešiť, pretože škôlky, mestské, cirkevné a súkromné školské zariadenia, ktorých je 31, by boli v tomto roku financované podľa starého VZN, čo by nestačilo.

Kvôli tomu zvolali mestské zastupiteľstvo, na ktorom už všetko prebehlo podľa plánu a poslancom na čele so zástupcami KDH sa podarilo schváliť pôvodný návrh.

Podľa odhadu by mesto malo na tento účel dostať od štátu tento rok 4,74 milióna eur. V Dolnom Kubíne sú štyri mestské materské školy, jedna cirkevná a dve súkromné. Pre mestské mesto vyčlenilo priemerný normatív na žiaka 2880 eur.

Prečítajte si tiež Aha, aké novinky má nemocnica na dolnej Orave Čítajte

Pre ostatné tri môžu podľa zákona dať od 88 do sto percent z tejto sumy. Navrhli 2713 eur, čo je potreba mestskej MŠ v Kňažej, ktorá je veľkosťou porovnateľná s cirkevnou a súkromnými. To je 94 percent zo sumy 2880 eur. A tu nastal problém.

„Z prognózy podielových daní dá štát na každé dieťa bez rozdielu 2593 eur,“ povedala poslankyňa Emília Jurčíková na decembrovom mestskom zastupiteľstve.

Z toho vyplýva, že ak mesto schváli návrh VZN, bude možno musieť doplatiť na 144 detí v súkromných a cirkevnej škôlke rozdiel do 2713 eur, čo je 120 eur na každé. Celkovo ide o sumu približne 17-tisíc eur.

Viceprimátor Matúš Lakoštík tento postup obhajoval. „Rozprávame o tých istých deťoch, nevidím dôvod, aby sme dávali na deti v neštátnych zariadeniach menej.“

Pridal sa poslanec Peter Strežo, doplnil ho Peter Jonák. „Nemali by sme kádrovať deti.“

Doplatí mesto na škôlky?

Opačný názor mal poslanec Michal Smolka. „Vôbec nejde o kádrovanie detí. Na základe faktov my od štátu dostaneme 2593 eur na dieťa, toto nezmení nikto. Ideme dofinancovávať súkromný sektor, ktorý bude vykrývať straty na rekreačné poukazy a ďalšie veci? Ak sa rodič rozhodne dať deti na súkromnú školu, dá aj poplatok pre školu. Je to na ňom. Ale nemyslím si, že mesto má dofinancovávať súkromný sektor. Lebo to potom môže aj v iných oblastiach. Neoháňajme sa deťmi.“

Prečítajte si tiež Vitajte medzi nami, malinkí Oravci Čítajte

Rozpočet materských škôl sa skladá z dvoch častí. Prvú schvaľujú poslanci vo VZN, druhú tvorí príspevok rodičov. Mestské škôlky majú rozdielnu výšku dotácií, pretože majú rôzne náklady. Pohybujú sa od sumy 2713 eur na dieťa v MŠ Kňažia až po 4244 eur v MŠ Záskalická.

„Náklady sú rôzne, závisia od veľkosti a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov,“ povedal Michal Švento, vedúci odboru školstva mestského úradu.

Primátor Ján Prílepok vysvetlil, ako mesto financuje vlastné zariadenia. „Našim škôlkam nedávame rovnako, ale podľa potreby. Je na diskusii, či tie potreby sú a ako sú nastavené.“

Až čas ukáže, či mesto bude doplácať na cirkevnú a súkromné materské školy.

To je Orava pokope