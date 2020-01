Päť sekúnd ostávalo, aby odišli diváci v Oravskej Lesnej bez gólu

Suverénnym lídrom Oravskej hokejovej ligy internacionálov je družstvo Reštaurácia Radnica team.

14. jan 2020 o 14:00 Tomáš Ferenčík

Reštaurácia Radnica Team – HK Oravská Jasenica 3:0 (0:0,3:0)

Góly: Milan Babušiak (Ján Bečka), Ľubomír Beluš (Branislav Kraľovanský), Branislav Kraľovanský (Ľubomír Maretta, Milan Široň)

Prvých 5 minút sa hralo opatrne s pozorným bránením, bez ohrozenia bránky na obidvoch stranách. Od času 6:07 mala výhodu presilovej hry Oravská Jasenica, ale gólovú príležitosť si nevypracovala. Potom nasledovalo vylúčenie hráča hostí, ale ani domáci výraznejšie neohrozili Miloša Okála v bránke. Na konci 10. min mal možnosť skórovať po samostatnom nájazde Miloš Ferleťjak, ale tesne minul domácu bránku. Následne hrali Jaseničania opäť presilovku, ale domáceho brankára ohrozili len jednou nevýraznou strelou. V 16. min sa v samostatnom nájazde ocitol Ľubomír Maretta, ale ani on nedal.

Prvých 5 minút druhej polovice patrilo Radnici, zatlačili hostí a viacerými strelami ohrozovali Miloša Okála. V čase 25:22 padol prvý gól, keď v situácii dvoch na jedného zakončoval do prázdnej bránky Milan Babušiak, ktorý do úniku vykorčuľoval z pozície obrancu a zaznamenal víťazný gól. V ďalšom priebehu sa Oravská Jasenica pokúšala zvrátiť vývoj skóre, ale opäť udrela Radnica na opačnej strane. V 32. min po viacerých dorážkach pretlačil puk do bránky Ľubomír Beluš a bolo 2:0. O tri minúty spálili čistú gólovú šancu Jaseničania. Tretí gól Radničanov dal tri minúty pred koncom Branislav Kraľovanský, ktorého vysunul Ľubomír Maretta. V závere ešte Jaseničania dvakrát nebezpečne ohrozili Milana Široňa v bránke domácich, ale nepodarilo sa im vsietiť ani čestný gól. Ladislav Pagáčik