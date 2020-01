Rely Dakar: Svitko si opäť polepšil

Po piatej etape sa už Oravčan posunul do najlepšej desiatky.

9. jan 2020 o 12:41 SITA

Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v piatej etape 42. ročníka pretekov Rely Dakar v Saudskej Arábii 11. miesto. Celkovo 353 km meraných úsekov z mesta Al Ula do Ha’il zvládol za 4:11:25 h a na víťazného Austrálčana Tobyho Prica stratil iba necelých štrnásť minút. Rodák zo Žaškova sa v celkovej klasifikácii posunul na priebežnú desiatu priečku a ašpiruje na svoje piate umiestnenie v TOP 10 najprestížnejších púštnych motoristických pretekov.

Svitkovi okrem kvalitného výkonu pomohlo k posunu do najlepšej desiatky aj odstúpenie Brita Sama Sunderlanda. Víťaz Rely Dakar z roku 2017 spadol na štvrtom meranom úseku, pričom si zranil chrbát a ľavé rameno. Mrzieť ho to môže o to viac, keďže na medzičase po 152 kilometroch figuroval na druhom mieste a útočil na etapové víťazstvo. Z toho sa spočiatku radoval v stredu, ale dodatočne mu bola udelená päťminútová penalizácia za prekročenie rýchlosti.

Piata etapa bola už bez druhého slovenského reprezentanta Ivana Jakeša, ktorého deň predtým zradila prevodovka. S nástrahami na trati sa najlepšie popasoval Toby Price, ktorý nadviazal na triumf z úvodnej etapy. Výrazne si polepšil v celkovom poradí, kde mu patrí druhé miesto s mankom viac než deviatich minút na amerického lídra Rickyho Brabeca. Poradie na stupňoch víťazov dopĺňa argentínsky pretekár Kevin Benavides, Svitko na prvú priečku stráca 56:53 min.



Výsledky 5. etapy



Motocykle: 1. Toby Price (Aus.) KTM 3:57:33 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +1:12 min, 3. Andrew Short (USA) Husqvarna +2:31, 4. Ricky Brabec (USA) Honda +3:03, 5. Matthias Walkner (Rak.) KTM +6:54, 6. Joan Barreda (Šp.) Honda +9:07,... 11. Štefan Svitko (SR) KTM +13:52 min



Celkové poradie (po piatej etape)

1. Ricky Brabec (USA) Honda 19:07:19 h, 2. Toby Price (Aus.) KTM +9:06 min, 3. Kevin Benavides (Arg.) Honda +11:32, 4. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +16:01, 5. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +20:25, 6. Matthias Walkner (Rak.) KTM +30:54, ... 10. Štefan Svitko (SR) KTM +56:53 min