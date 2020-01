Turnaj vyhral jediný zástupca mimo Oravy

Kým skupinové fázy boli plné gólových momentov, tri zápasy o konečné umiestnenie priniesli dokopy iba päť presných zásahov.

10. jan 2020 o 10:00 Jozef Babinský

ORAVSKÁ LESNÁ. Za účasti šiestich mužstiev (TJ Oravská Lesná B, HK Mútne, HK Oravské Veselé, HK Stará Bystrica, TJ Zákamenné a HK Novoť) prebehol v novom roku na zimnom štadió-ne 4. ročník turnaja mužstiev skupiny OHS B.

Mužstvá boli rozdelené do 2 skupín. Zahrali si každý s každým a potom prebehli podľa umiestnenia záverečné zápasy. Tretie tímy v tabuľke hrali o konečné piate miesto, z ktorého sa zásluhou gólu Radovana Veselovského tešili Novoťania. Aj zápas o konečné tretie miesto sa skončil jednogólovým rozdielom. Zvíťazilo Oravské Veselé, pre ktoré to môže byť povzbudením do ďalších súťažných zápasov.

Deväťzápasový maratón v Oravskej Lesnej zakončil finálový súboj mladých korčuliarov domáceho béčka proti skúseným hráčom Starej Bystrice. O víťazovi turnaja rozhodol jediný gól z úvodu zápasu.

Výsledky

Skupina 1: TJ Oravská Lesná B – HK Mútne 8:3 (5:0, 3:3) Matej Laššák (Jakub Tisoň), Matej Laššák (Jakub Olbert), Jakub Tisoň (Matej Laššák), Matej Laššák (Jakub Olbert), Jakub Tisoň (Matej Laššák), Peter Kurek (Jakub Habľák), Matej Laššák (Jakub Tisoň), Matej Laššák (Jakub Tisoň) – Štefan Bernaťák (Matej Vaterka), Jakub Kšenzulák (Marián Kasan), Patrik Kapičák,

HK Oravské Veselé – TJ Oravská Lesná B 2:5 (2:3, 0:2) Adam Vlčák (Dávid Borák), Vladimír Balcerčík (Pavol Brontvaj) – Jakub Olbert (Matej Laššák), Matej Poleč (Jordán Habľák), Jakub Tisoň, Jakub Tisoň, Jakub Tisoň (Matej Laššák),

HK Mútne – HK Oravské Veselé 2:2 (2:1,0:1) Matej Vaterka (Jozef Holubjak, Juraj Bugaj), František Vaterka (Patrik Kapičák) – Vladimír Balcerčík (Pavol Brontvaj), Dávid Javor

Skupina 2: HK Stará Bystrica – TJ Zákamenné 5:1 (1:1,4:0) Patrik Masnica, Martin Petrek (Tomáš Vojtek), Viktor Podmanický (Rudolf Pastva), Matej Vojtek (Tomáš Vojtek), Matej Vojtek (Tomáš Vojtek) – Matej Račák (Tomáš Šimjak),

HK Novoť – HK Stará Bystrica 5:5 (3:2,2:3) Jakub Jagnešák (Radovan Veselovský), Radovan Veselovský (Peter Srogoň), Albín Vojtkuliak (Radovan Veselovský), Radovan Veselovský (Anton Bystričan), Stanislav Dopater (Jakub Jagnešák) – Matej Vojtek (Tomáš Vojtek), Tomáš Dorčiak (Tomáš Vojtek), Rudolf Pastva (Ondrej Vojtuš), Ondrej Vojtuš (Radoslav Bubrín), Ľubomír Tomčala (Radoslav Bubrín),

TJ Zákamenné – HK Novoť 6:1 (1:1,5:0) Lukáš Šimjak (Matej Račák), Kristián Tomaštík (Matej Čič), Lukáš Šimjak (Anton Lučivňák), Matej Račák (Tomáš Šimjak), Matej Čič (Marek Sivčák), Tomáš Šimjak (Matej Račák) – Jakub Jagnešák

Zápasy o konečné umiestnenie

O 5. miesto: HK Mútne – HK Novoť 0:1 (0:1,0:0) Radovan Veselovský (Marek Furgalák),

o 3. miesto: HK Oravské Veselé – TJ Zákamenné 2:1 (2:1,0:0) Adam Vlčák (Richard Madleňák), Adam Vlčák – Pavol Šimjak (Marek Sivčák),

o 1. miesto: HK Oravská Lesná B – HK Stará Bystrica 0:1 (0:1,0:0) Patrik Masnica (Radoslav Bubrín)