Štefan Svitko znížil stratu na elitnú desiatku

Štvrtá etapa sa stalo konečnou pre druhou slovenského pretekára Ivana Jakeša.

8. jan 2020 o 14:11 SITA

Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v štvrtej etape 42. ročníka pretekov Rely Dakar v Saudskej Arábii 12. miesto. Rodák zo Žaškova nadviazal na svoje umiestnenie z utorňajšej etapy, kde po rozhodnutí organizátorov a dodatočných penalizáciách takisto uzatváral najlepší tucet pretekárov.

Víťazom etapy, počas ktorej pretekári absolvovali 453 km meraných úsekov, sa stal Brit Sam Sunderland, ktorý o jedenásť sekúnd zdolal druhého Čiľana Josého Ignacia Corneja Florima.

Súvisiaci článok Hneď v novom roku poznáme najlepších Čítajte

Svitko išiel počas celej etapy konštantné tempo, na žiadnom medzičase výrazne nezaostal a napokon stratil 7:45 min. V celkovom poradí zostal na 13. mieste, ale jeho manko na elitnú desiatku sa znížilo na necelých dvanásť minút. Na prvom mieste sa udržal Američan Ricky Brabec, ktorý v štvrtej etape skončil siedmy. Na druhú priečku sa posunul Argentínčan Kevin Benavides, ktorý na lídra klasifikácie stráca 150 sekúnd. Priebežné stupne víťazov dopĺňa spomenutý Cornejo Florimo.

Štvrtá etapa znamenala koniec pre druhého slovenského reprezentanta Ivana Jakeša, ktorý doplatil na problémy s prevodovkou. „Včera som začal mať problém s motorkou. Najprv som si myslel, že je na vine spojka, tak sme ju vymenili. Bohužiaľ, dnes sa to zhoršilo, prestala mi fungovať prevodovka. Úplne sa rozsypala. Dá sa to vymeniť, ale to by som musel prísť do cieľa. A na dvojke či trojke do cieľa neprídem," povedal Jakeš prostredníctvom videa na facebookovej stránke Jozefa Otčenáša.

Súvisiaci článok V Rabči na prechode sa pomáhalo aj dobrej veci Čítajte

Pre Ivana Jakeša je to už ôsmy nedokončený Dakar v jeho športovej kariére. Cieľ zatiaľ naposledy videl v ročníku 2015, kedy obsadil konečnú ôsmu priečku. Jeho najlepším výsledkom na prestížnom motoristickom podujatí zostáva 4. miesto z roku 2013 - od pódia ho vtedy delilo päť minút a šesť sekúnd. Vôbec najlepším umiestnením slovenského pretekára na Rely Dakar je druhé miesto Štefana Svitka spred štyroch rokov, keď podujatie hostili Argentína s Bolíviou.



Výsledky - Rely Dakar 2020 - 4. etapa: (Neom - Al Ula - 672 km, 453 km meraných úsekov): Motocykle- 1. Sam Sunderland (V. Brit.) KTM 4:24:40 h, 2. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +11 s, 3. Kevin Benavides (Arg.) Honda +46 s, 4. Ross Branch (Botsw.) KTM +1:06 min, 5. Paulo Goncalves (Portug.) Hero +2:22, 6. Franco Caimi (Arg.) Yahama +2:36,... 12. Štefan Svitko (SR) KTM +7:45 min, Ivan Jakeš (SR) KTM odstúpil

Celkové poradie (po štvrtej etape): 1. Ricky Brabec (USA) Honda 15:06:43 h, 2. Kevin Benavides (Arg.) Honda +2:30 min, 3. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +8:31, 4. Toby Price (Aus.) KTM +12:09, 5. Sam Sunderland (V. Brit.) KTM +14:11, 6. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +17:52,... 13. Štefan Svitko (SR) KTM +46:04 min, Ivan Jakeš (SR) KTM odstúpil