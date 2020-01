Hneď v novom roku poznáme najlepších

Finále medzi elitou bolo vlaňajšou reprízou.

8. jan 2020 o 9:30 Tomáš Ferenčík

MÚTNE. Začiatok nového roka sa viaže v športovom kalendári s majstrovstvami Oravy v stolnom tenise. Posledných päť rokov kraľuje Námestovčan Andrej Kaššay, hráč extraligového Ružomberka. Vyhral štyri ročníky. Raz pre zdravotné problémy chýbal. Vtedy sa tešil z prvenstva Tibor Bednár z Nižnej.

Súvisiaci článok Stolnotenisti si to v závere roka namierili do Oravskej Lesnej Čítajte

Na zelené stoly do Mútneho sa tento rok prihlásilo 102 hráčov. „Je to bežná účasť, určite nie rekordná,“ hovorí Milan Laššák, podpredseda Oravského stolnotenisového zväzu. „Majstrovstvá sú pre hráčov z nášho regiónu vždy takým sviatkom. Oživenie prinieslo hlavne vytvorenie kategórie open a veteránov.“ Hráči si podujatie vychutnávajú, no pre organizátorov je to poriadny kopec práce. „Pre mňa je to 13 hodín stresu. Všetko musí klapať, od začiatku až po vyhodnotenie. Je to naozaj náročné zorganizovať.“