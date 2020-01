Hutníci doplácajú na ekológiu, dostali výpovede

Niektorí hutníci dostali pod stromček smutný darček, výpoveď zo zamestnania. Dôvodom je lacný dovoz z tretích krajín. Ohrozené sú aj ďalšie pracovné miesta.

11. jan 2020 o 8:15 Martin Pavelek

ORAVSKÝ PODZÁMOK. V tretích krajinách si z ekológie ťažkú hlavu nerobia, čo výrazne ovplyvňuje cenu výrobkov. Konkurencieschopnosť preto strácajú aj oravskí hutníci zo spoločnosti OFZ v Širokej. Patrí medzi stabilných a najväčších zamestnávateľov na Orave, pôsobí tu už viac ako 60 rokov.

V roku 2015 mala spoločnosť takmer 460 zamestnancov. No pre lacný dovoz ferozliatin z Ukrajiny, ktorá ich nemohla predávať do Ruska kvôli vzájomnej vojne, sa ich počet znížil na 360.

V roku 2018 sa situácia zmenila a pre nedostatok pracovných síl na slovenskom trhu práce začala zamestnávať Ukrajincov. Teraz sa situácia opäť otočila. Koncom minulého roku prepustila 75 ľudí. Sú medzi nimi aj ťažko získaní susedia spoza východných hraníc.

Uhlík ich ťahá ku dnu

K zníženiu počtu zamestnancov pristúpila OFZ v súvislosti s aktuálnou situá-ciou na trhu v Európskej únii. „Dôvodom sú hlavne dovozy z tretích krajín, ktoré nepodliehajú európskemu systému pre obchodovanie s emisiami (ETS), dochádza k znižovaniu ceny hutníckych výrobkov,“ povedal výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok. „Preto strácame konkurencieschopnosť.“

Vysvetlil, že firmy v Európe platia za všetok uhlík, ktorý vyprodukujú, či už priamo alebo nepriamo. „Naši konkurenti tieto náklady nemajú. Keďže sa u nich neplatí žiadne importné clo, sú schopní ponúknuť našim zákazníkom lacnejšie výrobky. Sme teda nútení znižovať výrobu aj napriek tomu, že naše výrobky produkujú menej CO2 ako rovnaké vyrobené v iných krajinách.“

Európske spoločnosti vyprodukujú o polovicu menej uhlíka ako čínske firmy.

Spoločnosť OFZ bežne prevádzkuje šesť pecí. V posledných mesiacoch minulého roka však pre zhoršenie trhovej situácie museli odstaviť dve, čo je asi tretina výroby.

„Čakáme, čo bude ďalej,“ povedal Branislav Kocok. „Ak sa situácia na trhu nezlepší, určite budeme nútení odstaviť ďalšie výrobné kapacity. To, samozrejme, znamená znižovanie počtu pracovníkov.“

Trápia sa všetci hutníci

Vedenie spoločnosti rokovalo o krokoch smerujúcich k zníženiu nákladov s odborármi. Prepúšťanie sa zatiaľ týka najmä zamestnancov pracujúcich na dobu určitú, v dôchodkovom veku alebo blízko dôchodkového veku.

„Na niektorých prevádzkach skrátili pracovnú dobu na 35,5-hodinový pracovný týždeň,“ povedal šéf odborov Michala Uhorskai. Títo zamestnanci mali jeden voľný neplatený deň v mesiaci. „Boli by sme radi, keby vedenie podniku udržalo zamestnanosť aspoň na tejto úrovni.“

To ale nebude jednoduché. Výkonný riaditeľ zdôraznil, že rovnaké problémy ako v OFZ majú aktuálne všetky podniky v hutníckej výrobe od Portugalska až po severné Poľsko.

Preto v Železiarach Podbrezová skrátili pracovný týždeň o jeden deň. Podobne postupujú v US Steel, ale tam ešte naviac chystajú prepúšťanie 2500 zamestnancov. Podľa Klocoka sú náklady tak vysoké, že dnes už nie je možné sanovať ich bežnými racionalizačnými opatreniami. Za potrebný považuje zásah zvonku. „V prípade, že sa v európskom systéme obchodovania neurobia výrazné zmeny, vývoj nebude priaznivý.“

Treba systémové zmeny

Klocok poukázal na to, že niektoré európske štáty, Francúzko, Nemecko, Španielsko, dokázali aspoň čiastočne kompenzovať drahú energiu, na Slovensku sa to nedarí. Cena elektrickej energie tvorí pritom 30 až 40 percent nákladov OFZ. Pridal zaujímavý údaj. „Výkon jedného bloku jadrovej elektrárne je 400 MW, OFZ potrebuje 110 MW, čo je podobná spotreba, akú má mesto s 300- až 400-tisíc obyvateľmi.“

V súvislosti s aktuálnou situáciou vidí dve riešenia. Prvé označil za rýchle, druhé za systematickejšie. Rýchlym riešením by bolo zavedenie uhlíkového cla, ktoré v podstate vyrovná podmienky pre jednotlivých účastníkov trhu. „Výrobcovia z tretích krajín by museli zaplatiť také náklady, ktoré sa rovnajú nákladom výrobcov v Európskej únii v súvislosti so systémom ETS. Tým by sa vyrovnali podmienky. Druhým riešením je zapojenie čo najviac krajín do tohto systému. Samozrejme, je to zložité riešenie a politické rokovania potrebné na jeho priechodnosť by trvali dlho. No je trvácnejšie a lepšie pre planétu.“

Fakty o OFZ

- OFZ je diverzifikovaným stredoeurópskym výrobcom ferozliatin. História spoločnosti siaha až do roku 1952. Vyrába širokú paletu kremíkatých a mangánových ferozliatin, plnených profilov a vedľajších produktov.

- Patrí k najvýznamnejším dodávateľom ferozliatin, potrebných na výrobu ocele, pre oceliarsky a zlievarenský priemysel v re-gióne Strednej Európy, umiestňuje tam 90 percent produkcie. Zákazníkmi sú spoločnosti najmä z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakúska.

- V roku 2019 vyrobili 110-tisíc ton ferozliatin, čo je o tretinu menej ako v roku 2018.

- Ročne spotrebujú približne 700-tisíc MW elektrickej energie.

- Cena elektrickej energie tvorí 30 až 40 percent nákladov.

- V roku 2019 v OFZ pracovalo takmer 500 zamestnancov, od roku 2020 ich je o 75 menej.