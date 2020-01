Na Silvestra prišlo na Javor asi najviac ľudí

Zastúpené boli všetky generácie od najmenších až po vyše 80-ročných.

7. jan 2020 o 12:00 Viera Adamusová

Za krásneho slnečného a príjemne mrazivého dňa sa na Silvestrovský výstup na Javorový vrch vybralo pešo alebo na bežkách odhadom približne 500 milovníkov prírody zo všetkých svetových strán. Myslím, že to bola rekordná účasť z doterajších stretnutí na Silvestra na Javorovom vrchu. Zastúpené boli všetky generácie od najmenších až po vyše 80-ročných. Bolo milé vidieť aj celkom malé deti, ktoré sa tento rok mohli dosýta vyšantiť na snehu. Rozlúčiť sa so starým rokom a privítať Nový rok 2020 na Javor do Tvrdošína prišla aj županka Erika Jurinová. Na vrchole pod novým prístreškom, tiež okolo ohniska s opekaním klobásky či slaninky bolo veru veselo. No a nechýbalo ani tradičné fotenie pri PF 2020.