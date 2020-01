Orli cup vyhralo rovnaké mužstvo ako vlani

Turnaj mal vo vyraďovacích zápasoch novinku. Hralo sa na zlatý gól.

6. jan 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

DOLNÝ KUBÍN. Halový futbalový turnaj OR-LI cup mal znovu vysokú úroveň, čo bola zásluha hráčov, funkcionárov i organizátorov. Na palubovke sa predstavilo mnoho hráčov od najnižších súťaží až po tú najvyššiu. Každé družstvo malo v tíme

Súvisiaci článok Stolnotenisti si to v závere roka namierili do Oravskej Lesnej Čítajte

nejakú osobnosť. Za družstvo OR-LI nastúpil Adam Brenkus, reprezentant Slovenska do 21 rokov a hráč MFK Ružomberok. Stal sa najlepším strelcom turnaja. Dres tímu The Reds zas obliekol fortunaligový hráč Serede Kristián Lukáčik, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča 15. ročníka.

Skupinové fázy sa vyvíjali podľa predpokladov. Obhajca trofeje mužstvo The Reds vyhralo všetky zápasy a postúpilo do štvrťfinále z prvého miesta. Minuloročný finalista Attack boys zas potvrdzovalo úlohu favorita v druhej skupine. S desiatimi bodmi však obsadilo druhú priečku. Skupinu vyhrali hráči MS-STAV a vybojovali si tak miernu výhodu pri určení súpera v štvrťfinále. „Zápasy v oboch skupinách mali veľmi dobrú úroveň a o postupujúcich sa nakoniec rozhodovalo v tesných zápasoch,“ zhodnotil organizátor Ján Michalic.

Už iný náboj mali vyraďovacie duely. Prehra znamenala koniec na turnaji. Štvrťfinálové zápasy išli podľa papierových predpokladov. Postupovali favoriti. Najviac sa natrápili hráči Attack Boys, ktorí vyhrali s Liptovskou Teplou iba 2:1.

Semifinále spojilo zaujímavé dvojice. Proti sebe sa postavili minuloroční finalisti. Hráčom Attack Boys však nevyšla odplata za vlaňajšiu prehru. The Reds vyhrali hladko 4:0. Dramatickú zápletku ponúkol druhý zápas. V riadnom hracom čase svietilo medzi Orlami a MS Stav nerozhodný stav 2:2. Tentokrát sa nešlo do penaltového rozstrelu. „Po novom nasledovalo predĺženie a čakanie na zlatý gól,“ hovorí Ján Michalic. „Aktívnejšie bolo družstvo OR-LI, ale do finále postúpil súper a to aj zásluhou výborne chytajúceho Michala Suroviaka, najlepšieho brankára turnaja.“

Súvisiaci článok S končiacim rokom sa rozlúčili nohejbalovým turnajom Čítajte

Predkrm pred finále obstaral súboj o tretie miesto. Bronzové medaily sa po výsledku 5:1 nakoniec ligotali na krku hráčov OR-LI. Z očakávaného napínavého finále sa stala napokon exhibícia obhajcu. „MS-STAV nezachytil úvod a veľmi rýchlo prehrával 0:3. The Reds nasúkali odovzdanému súperovi celkovo osem gólov, čo bol najväčší počet gólov strelených vo finále v 15-ročnej histórii tohto turnaja. Trofej tak zaslúžene obhájili. Tešíme sa už na ďalší ročník.“

Konečné poradie

1. The Reds, 2. MS-Stav, 3. Or-Li, 4. Attack boys, 5. OŠK Liptovská Teplá, 6. Peso Star, 7. Iskra Hrboltová, 8. OŠK Istebné, 9. FC sa nám nechce, 10. TJ Tatran Klin