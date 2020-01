Bol gemblerom. Onedlho konečne splatí dlhy

Petrovi chýba dnes už len máličko, aby posplácal všetky dlhy. Bol gamblerom, hráčska vášeň bola spúšťačom závislosti na drogách. No a mal rád pivo.

5. jan 2020 o 20:40 Lýdia Vojtaššáková

„Nevedomosť okolia je najhoršia vec, ktorá pomáha závislostiam prežívať,“ hovorí Peter. Ani partnerka, ani rodičia, a nielen preto, že žili v inom meste, dlho nič netušili. „Vždy sa mi darilo vyhovárať, vždy som to akosi uhral.“

Ak sa ho opýtate na začiatok zlého obdobia života, spomenie, že už počas vysokoškolského štúdia pracoval po večeroch v bare. Po záverečnej v tom jeho zvykol s kamarátmi zájsť do herne, vraj na zaslúžené pivo. Raz kamarát hodil do automatu pár korún a vyhral. Druhý tiež. „Ja som hodil sto korún a vytiahol 7500,“ spomína Peter.

Po zmene meny na euro hodil 20 eur a vyhral 1300 eur. „Neskôr som herne navštevoval čoraz častejšie. A nevyhol som sa ani pervitínu. Napriek tomu som dokončil školu, zamestnal som sa a kariérne posunul. K tomu patril aj pomerne dobrý príjem.“

Z piatkového užívateľa drog sa však stal víkendový, onedlho každodenný a hazard začal prevyšovať zárobok. Peter vraj vedel, že robí zle, že ubližuje rodine, napriek tomu dávky zvyšoval. Ubral iba pred návštevou rodičov.

„Tí možno tušili, že sa niečo deje, ale nevedeli, čo. Extrémne som schudol, ulietal z reality, ale vždy som mal poruke výhovorky a zdôvodnenia – problémy v práci, nestíhanie obedov, oslava s kamarátmi. Dopracoval som sa do extrémnych dlhov. V jedno obdobie som mal deväť pôžičiek z nebankoviek, štyri alebo päť z rôznych bánk. Dokonca som zneužil osobné údaje a zobral pôžičku na iné meno. Presúval som peniaze z jedného účtu na druhý, pamätal som si splátky, čísla účtov, dátumy. Ten kolotoč mi ničil hlavu. Povedať si, že do herne nepôjdete, je o ničom, pretože do online kasína sa dá dostať z ktoréhokoľvek miesta. Stačí mobil a prístup na internet.“

Päťciferné dlhy, problémy v práci a aj s partnerkou doviedli Petra späť na Oravu. Priznal sa rodičom, pomohli mu najmä s nebankovými pôžičkami.

„Po liečení som prísne splácal dlhy, fungovalo to rok a pol. Našiel som si partnerku, o probléme som jej povedal. Všetko bolo fajn.“ Keď si myslel, že je zo závislostí vonku, na mobile mu cinkla ponuka z jedného online kasína. Otvoril ju, boli tam zadarmo nejaké otočenia.

„Spustil som to. Jedným klikom som zarobil 80 eur na účet, ktorý som zabudol kedysi zrušiť. Z nich som si 50 preposlal na svoj účet a 30 som nechal hrať. A bol som v problémoch späť. Nepoznajúc prostredie som dokonca veľmi rýchlo zohnal aj pervitín.“

Našťastie si to všimla súčasná partnerka, vedela, o čo ide. Vyhodila ho z domu, rodičia prichýlili, no musel sa priznať v práci, absolvoval liečenie, navštevoval klub abstinentov v Oravskej Jasenici.

„Kluby sú veľmi dôležité,“ hovorí Peter z vlastnej skúsenosti. Prijal dokonca návrh otvoriť abstinentský klub v Tvrdošíne. „Chcel by som pozvať ľudí s podobnými problémami, aby nás vyhľadali a prišli medzi nás. Nielen alkoholici, gambleri či narkomani, ale aj tí, ktorí pri nich trpia. Vieme dať príklad, poradiť. Nikoho do ničoho nenútime.“