Horskí záchranári pomáhali zablúdencom na svahoch

Členovia Horskej záchrannej služby z Oravy majú za sebou dva zásahy, pri ktorých pomáhali zablúdeným lyžiarkam na Kubínskej holi aj vyčerpanému snowboardistovi pod Salatínom.

4. jan 2020 o 18:35 SITA

DOLNÝ KUBÍN, ZUBEREC. „V piatok 3. januára popoludní nás požiadali o pomoc pre dve lyžiarky, ktoré na Kubínskej holi odbočili zo zjazdovky a zišli do lesného porastu, kde zablúdili. Na základe uvedených orientačných bodov sa k zablúdeným ženám dostali záchranári pomocou snežného skútra. Obe ženy boli zranené a skútrom sme ich previezli k stanici HZS,“ informovali záchranári.



Podvečer vyrážali členovia HZS do terénu opäť, tentoraz do oblasti pod Salatínom v Západných Tatrách.

„Snowbordista počas zjazdu z túry v Salatínskej doline zle odbočil a dostal sa do kosodreviny, odkiaľ nevedel vyjsť. Horskí záchranári na základe poskytnutých GPS súradníc ho našli síce mierne vyčerpaného, ale bez zranení. Poskytli mu snežnice a s pomocou záchranárov bol ešte schopný prejsť k lyžiarskemu stredisku. Následne bol záchranármi za pomoci snežného skútra transportovaný na parkovisko, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne,“ uviedla k prípadu Horská záchranná služba.