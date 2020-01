Varte s nami: Dnes aj mrkvová polievka so syrovo-orechovými krekrami

3. január. Recepty pre vás pripravujú študenti a pedagógovia Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada, Námestovo a Spojenej školy Ružomberok.

3. jan 2020 o 9:45 Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo a Spojená škola Ružomberok

Mrkvová polievka so syrovo-orechovými krekrami

Ingrediencie: 100 g mrkvy, 1 cibuľa, 3 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej, 500 ml zeleninového vývaru, smotana na šľahanie, niekoľko vetvičiek tymianu, prísady na krekry, 250 g hladkej múky, 50 g parmezánu, 100 g syra gorgonzola, 100 g studeného masla, 1 lyžičku cesnaku v prášku, 1 vajce, 100 g opečených vlašských orechov.

Postup na krekry: Do múky pridáme soľ a korenie, najemno nastrúhaný parmezán a cesnak v prášku. Zmes presypeme do kuchynského robota a pridáme ostatné prísady. Necháme miesiť, dokým nevznikne cesto. Ak by bolo príliš suché, pridáme 1 až 3 lyžice vody.

Hotové cesto vyformujeme do valca a pováľame ho v nahrubo nasekaných orechoch. Potom ho zabalíme do potravinárskej fólie a uložíme na hodinu do mrazničky. Nakoniec cesto nakrájame na kolieska a dáme na plech vyložený papierom na pečenie. Pečieme asi 15 minút pri teplote 180 ºC, kým okraje krekrov nezhnednú. Necháme vychladnúť.

Postup na polievku: Očistíme a ošúpeme mrkvu, nakrájame cibuľu na štvrtinky a pretlačíme cesnak. Pridáme olej, soľ a korenie, 2 až 3 vetvičky tymianu a dáme piecť pri teplote 180 ºC, dokým mrkva nezmäkne.

Do mixéra dáme mrkvu, cibuľu, cesnak a prilejeme trochu vývaru. Vymixujeme do hladkej polievkovej konzistencie. Ak je polievka príliš hustá, rozriedime ju trochou vývaru. Potom polievku vlejeme do hrnca a privedieme do varu. Nakoniec ochutíme korením a soľou. Podávame s krekrami, sladkou smotanou a lístkami tymianu.

Zemiakový nákyp so šunkou, parmezánom a kyslou kapustou

Ingrediencie: 200 g šunky, 300 g polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, soľ, mleté čierne korenie, 4 lyžice parmezánu, 3 vajcia, 160 g rozpusteného masla, 300 ml mlieka, 400 g surových zemiakov, 2 menšie cibule, 200 g šunky, 100 g kyslej kapusty, olej.

Ingredincie na dressing: 100 g bieleho jogurtu, 100 g kyslej smotany, 50 ml mlieka, 25 ml čerstvej citrónovej šťavy, 10 až 15 g trstinového cukru, 20 g čerstvej pažítky, soľ.

Postup: Olúpanú cibuľu nakrájame nadrobno a opražíme na oleji dozlatista. Kyslú kapustu vytlačíme, aby mala čo najmenej šťavy, pokrájame ju na drobné kúsky a pridáme k cibuľke.

Do zmesi pridáme šunku nakrájanú na kocky (časť šunkových kociek si odložíme na ozdobenie), chvíľku restujeme a necháme vychladnúť. Olúpané zemiaky nastrúhame nahrubo a pridáme k nim mlieko, maslo, vajce, prášok do pečiva, múku, strúhaný parmezán, soľ, trochu korenia a vytvoríme cesto. Doň vmiešame zmes cibuľky, kapusty a šunky.

Cestom naplníme vymastenú formu alebo mafinové formy, ozdobíme ich kockami šunky a pečieme v rúre predhriatej na 200 °C približne 25 minút. Suroviny na dressing metličkou premiešame a pridáme najemno nakrájanú pažítku.