Prvým Oravcom narodeným v roku 2020 je Patrik

Tento rok sa deti na svet poponáhľali, mamičky si už nestihli poriadne vychutnať príchod Nového roka.

2. jan 2020 o 10:30 Martin Pavelek

ORAVA. Patrik Paľa prišiel na svet v Hornooravskej nemocnici v Trstenej prvý januárový deň o pol ôsmej ráno a stal sa prvým Oravcom narodeným v tomto roku.

„Termín som mala stanovený na siedmeho januára, no po privítaní nového roku sa malý začal pýtať na svet,“ povedala šťastná mamička Lucia Paľová z Čimhovej. „Do nemocnice ma priviezli o pol piatej ráno, porodila som o tri hodiny.“

Patrika, ktorý váži 2950 gramov a meria 48 centimetrov, doma čaká nielen otec Ľubomír ale aj trojročný brat Jakub.

V Dolnooravskej nemocnici sa prvý detský plač novorodenca v roku 2020 ozval tiež 1. januára, ale až o 17.20 h. Mamička Katarína Bujnáková z Párnice sa teší z Viliama Konečného (3040 g, 47 cm). Na svet sa vypýtal dva týždne pred termínom.

„Bolesti som dostala už pred polnocou, no vydržala som doma až do štvrtej popoludní. Po príchode do nemocnice to už išlo rýchlo.“

Zatiaľ čo sa matka stará o Viliama v nemocnici, otec Július sa doma nenudí. Stará sa o 19-mesačnú dcéru Katarínu.

