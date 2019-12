Varte s nami cez sviatky: Dnes kapustnica s údenou rybacinou

Recepty pre vás pripravujú študenti a pedagógovia Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada, Námestovo a Spojenej školy Ružomberok.

24. dec 2019 o 8:08 Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo a Spojená škola Ružomberok

Opekance s makom a medom

Ingrediencie: 500 g hladkej múky, 1 vajce, 2 lyžice oleja, soľ, 40 g droždia, 400 ml mlieka, 4 lyžice práškového cukru, 100 g mletého maku, 5 lyžíc medu, tuk na vymastenie, 200 ml oleja, 125 g masla.

Postup: Z múky, vajca, oleja, štipky soli a kvásku vymiesime cesto a necháme ho vykysnúť. Na doske odkrajujeme z neho trojcentimetrové šúľance a necháme ešte chvíľu nakysnúť. Plech potrieme tukom a každý šúľanec namočíme do oleja, aby sa pri pečení nezlepili. Šúľance dáme upiecť a necháme vychladnúť. Potom ich preložíme do misky, namočíme do teplého mlieka, posypeme práškovým cukrom, mletým makom a polejeme rozpraženým maslom. Všetko spolu premiešame a polejeme teplým medom.

Kapustnica s údenou rybacinou

Ingrediencie: 1,5 l šťavy z kyslej kapusty, 500 ml vody, za 3 hrste kyslej kapusty, 25 až 50 g sušených húb, 4 zrniečka nového korenia, 2 až 3 strúčiky cesnaku, 2 údené sladkovodné ryby,

1 lyžica bravčovej masti, 1 cibuľa, 1 lyžica hladkej múky, majorán, 4 uvarené zemiaky.

Postup: Do väčšieho hrnca dáme šťavu z kapusty, prilejeme vodu, pridáme kapustu, huby vopred namočené vo vode a nové korenie. Varíme asi 20 minút, kým huby nebudú mäkké. Pridáme pretlačený cesnak, údené ryby a varíme približne 25 minút. Potom ryby vyberieme a odložíme.

Na rozohriatej masti opečieme cibuľu nakrájanú nadrobno a zaprášime múkou. Za stáleho miešania chvíľu opekáme a rozmiešame s trochou vody. Zápražku vlejeme do polievky, dochutíme soľou a majoránom. Prevaríme a odstavíme. Na tanieri podávame s varenými nakrájanými zemiakmi a uvarenou údenou rybou.

Vyprážané marinované podkovičky z kapra

Ingrediencie: 8 porcií kapra nakrájaného na podkovičky, marináda, 3 vajcia, 3 lyžičky vegety, 3 lyžičky kukuričného škrobu, mleté čierne korenie, 1 lyžička červenej papriky alebo korenia na ryby, 5 strúčikov cesnaku, olej na vyprážanie, strúhanka na obaľovanie podkovičiek, vajcia na obaľovanie podkovičiek.

Postup: Vajcia rozbijeme do misky a rozšľaháme. Pridáme k nim vegetu, kukuričný škrob, mleté čierne korenie, soľ, červenú papriku a prelisovaný cesnak a premiešame. Do marinády poukladáme osušené porcie kapra nakrájaného na podkovičky. V chladničke necháme marinovať niekoľko hodín, najlepšie cez noc. Jednotlivé porcie kapra obalíme v trojobale a vyprážame na rozpálenom oleji z každej strany dozlatista.

Vianočný zemiakový šalát

Ingrediencie: 1 kg zemiakov, 2 väčšie cibule, 150 g sterilizovaných uhoriek, 100 g sterilizovanej kapie, 3 uvarené mrkvy, 100 g sterilizovaného zeleru, malá konzerva sterilizovaného hrášku, 2 jablká, 5 lyžíc octu, 3 lyžice kryštálového cukru, 150 ml vody na sladkokyslý nálev, soľ, mleté čierne korenie, 2 lyžice plnotučnej horčice, 250 ml majonéza (polovicu môžeme nahradiť jogurtom alebo kyslou smotanou).

Postup: Zemiaky umyjeme a v šupke uvaríme v osolenej vode domäkka. Necháme vychladnúť a ošúpeme. Nakrájame ich na polovice a potom na tenké plátky. Cibuľu pokrájame nadrobno a dáme variť spolu s octom, vodou a kryštálovým cukrom. Len čo nálev zovrie, odstavíme ho. Uhorky, uvarenú mrkvu pokrájame na plátky. Sterilizovaný zeler prekrojíme na kratšie rezančeky a kapiu tiež pokrájame na rezance. Jablká nakrájame na hrubšie rezančeky a pridáme scedený hrášok. Všetko spolu zamiešame, spojíme majonézou a dochutíme horčicou, soľou a mletým čiernym korením.

Mangový vianočný sen

Ingrediencie: 1 zrelé mango, 250 ml smotany na šľahanie, 150 ml kokosového mlieka, 1 citrón, štipka nastrúhaného čerstvého zázvoru, 1 balíček vanilínového cukru, 1 karambolu, lístky čerstvej mäty na ozdobu.

Postup: Do mixéra dáme očistené a na väčšie kúsky nakrájané mango, malý kúsok si necháme na ozdobu. Prilejeme vychladenú smotanu, kokosové mlieko, šťavu z jedného citróna, zázvor a vanilínový cukor. Všetky ingrediencie rozmixujeme do jemného lahodného krému, ktorý vložíme na dve hodiny do chladničky. Krém dáme do pohárov na stopke a povrch ozdobíme mangom nakrájaným na malé kocky, plátkom karamboly a zelenými lístkami čerstvej mäty.