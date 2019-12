Nižnú mrzeli dve nevyužité presilovky za sebou

Má málo rokov, no o to viac guráže. Je mladá, ale vie, čo chce. Venuje sa športu, ktorý bežne nespájame s dievčatami. U nej zvíťazil aj preto, lebo doma v Kline je box témou číslo jeden a rodinnou tradíciou. Má veľkú métu, mieri na olympiádu do Tokia a pripravuje sa na ňu na sústredeniach v zahraničí.