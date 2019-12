Ocenili oravských zdravotníkov. Pozrite sa za čo

Dolnooravská nemocnica získala cenu ESO Angels Award.

22. dec 2019 o 7:29 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Dolnokubínska nemocnica opäť bodovala, zdravotníci získali ocenenie za liečbu cievnej mozgovej príhody (CMP). Ročne ich ošetria bezmála tristo.

Pri ischemickej mozgovej príhode, známejšej pod názvom porážka či mŕtvica, krvná zrazenina upchá niektorú z ciev a mozog stratí prísun krvi. Bunky v priebehu niekoľkých minút začnú odumierať. Pomoc spočíva v podaní lieku, ktorý zrazeninu rozpustí a obnoví prietok krvi. Metóda sa nazýva intravneózna trombolýza.

Zlatí a platinoví Dolnokubínčania

Lekárka Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti, uviedla, že trombolyzovanosť sa v roku 2016 pohybovala na úrovni 13,5 percenta, v roku 2017 sa zvýšila na viac ako 20 percent. „V tejto oblasti sme sa výrazne zlepšili a radíme sa medzi vyspelé európske krajiny. Sú krajiny východnej Európy, ktoré majú trombolyzovanosť tri alebo päť percent.“

Dolný Kubín je nad priemerom. „V našej nemocnici dostalo intravneóznu trombolýzu 24,7 percenta pacientov,“ povedal primár neurochirurgického oddelenia Marián Kyčina.

Za toto dostali dolnokubínski zdravotníci zlaté a platinové ocenenie ESO Angels Award. Najvyššie je diamantové. Medzinárodná organizácia sleduje u pacientov s CMP, ako rýchlo prebehne diagnostika, liečba. Berie sa do úvahy aj to, na akej liečbe idú pacienti domov, koľko z nich má urobené zobrazovacie vyšetrenia CT alebo magnetickú rezonanciu a ďalšie kritériá.

Porážka hrozí každému

Pri porážke rozhoduje rýchlosť. Pacient vhodný pre tento typ liečby by ju mal dostať do 4,5 hodiny. Čím skôr, tým lepšie.

„Nie je zárukou vyliečenia pre každého, ale je to pokus dať pacientovi šancu vyliečiť sa alebo minimalizovať následky,“ povedal Kyčina. „Výsledok závisí od veľa faktorov. Je to veľmi individuálne. Niekomu liečba zaberie a následky sú minimálne. Je rozdiel, či človek dokáže fungovať samostatne, vráti sa do práce, alebo chodí o paličke, či potrebuje sústavnú opateru.“

Upozornil, že porážka nehrozí len starším ľuďom. „Postihuje kohokoľvek. Samozrejme, že s vekom sa riziko zvyšuje, cievky sú slabšie, sú skôrnatné, pridáva sa slabšie srdce. Ale dnes už nie sú zriedkaví 30- či 40-roční pacienti.“

Zo slovenských štatistík vyplýva, že viac než štvrtina prípadov sa týka ľudí do 40 rokov a objaviť sa môže aj u detí a dospievajúcich.

Fakty a rady

V roku 2007 bolo registrovaných 7 420 pacientov s CMP, v roku 2017 už 11 556. Dvakrát častejšie postihuje mužov.

Príznaky porážky:

- Môžu sa však objaviť náhle bolesti hlavy.

- Typickým príznakom je náhle znecitlivenie, tŕpnutie alebo slabosť v niektorej časti tela. Obvykle zasiahne tvár, na ktorej poklesne kútik, rameno, ruky alebo nohy. Znecitlivieť môže aj celá polovica tela.

- Dostavuje sa porucha reči, problémy s artikuláciou, s porozumením hovoreného slova.

- Môžu sa objaviť závraty a problémy s rovnováhou.

- Človek môže prestať vidieť na jedno oko, zrak môže byť skalený.

- Môže dôjsť k úniku moču alebo stolice.

Ak zbadáte na niekom takéto príznaky, nečakajte. Okamžite zavolajte záchranku.