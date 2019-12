Vo Švajčiarsku máme dve Tvrdošínčanky

Premiérový šampionát si užíva Kristína Belicová.

10. dec 2019 o 8:18 Tomáš Ferenčík

NEUCHATEL. Florbaloví fanúšikovia žijú od uplynulého víkendu majstrovstvami sveta žien. Pred televíznymi obrazovkami držia palce našej reprezentácii, ktorá sa bude snažiť vo Švajčiarsku prekonať výsledok spred dvoch rokov. Na domácom šampionáte skončili dievčatá na piatom mieste, čo je historicky najlepšie

umiestnenie. Vďaka nemu hrajú prvý raz v silnejšej výkonnostnej skupine, kde si zahrajú proti proti takým klubom ako Švédsko a Česko. „Pre mňa to bude nová skúsenosť. Nemala som nikdy príležitosť proti nim nastúpiť,“ povedala Kristína Belicová z Tvrdošína, pre ktorú sú to prvé majstrovstvá sveta v kategórii žien. „V kolektíve sa cítim veľmi dobre. Teším sa hlavne na zápas proti Česku, zahrám si proti spoluhráčkam.“

Správne rozhodnutie

Devätnásťročná útočníčka pôsobí už štvrtú sezónu v českom klube Florbal Chodov, kde odišla po skončení základnej školy. „Chcela som vyskúšať niečo nové. Naskytla sa možnosť ísť na strednú školu do Česka a skombinovať to aj so zmenou florbalového klubu. Bolo to vážne a náročné rozhodnutie. Spomínam si, ako som odchádzala s obavami a strachom, či to zvládnem. Teraz môžem s istotou povedať, že to neľutujem. V klube sa mi veľmi páči.“

Oravskú florbalistku spoluhráčky ihneď prijali do partie. „Na prvom priateľskom zápase som dostala prezývku a ostala mi doteraz,“ povedala Kristína Belicová, ktorá sa s klubom tešila v roku 2018 z juniorského titulu. Hneď ďalší rok mohla zdvihnúť majstrovskú trofej aj medzi ženami. Proti Vítkoviciam mali superfinále vynikajúco rozohrané. Viedli už 6:3, ale nakoniec prehrali po predĺžení.

„Bolo to veľké sklamanie. V takom zápase rozhoduje psychika, v ktorej máme ešte slabinu. Rozhodne ale nič nie je stratené. Treba vedieť aj prehrávať. Určite nám to dodalo silu na novú sezónu.“

V reprezentácii dve Tvrdošínčanky

V aktuálnom ročníku patrí v extralige žien Chodovu druhé miesto. Na vedúce Víktovice strácajú po 12 zápasoch jeden bod. V pohári sa klubu podarilo prebojovať už do finále. „Pevne verím, že tento rok to vyjde a získame titul. Uvidíme, či sa to podarí, lebo to bude stáť veľa úsilia a námahy.“

Kristína Belicová nastúpila v prebiehajúcej sezóne v 11 dueloch. Do individuálnych štatistík si zapísala 6 gólov a 10 asistencií. „Som veľmi spokojná. Dostávam veľa príležitostí a snažím sa hrať každý zápas naplno. A keď sa podarí dať nejaký ten gólik alebo prihrávku, tak ma to veľmi poteší.“

Dvojnásobne by potešil na majstrovstvách sveta, kde sa bude nádejná florbalistka snažiť zbierať skúsenosti po boku ďalšej Tvrdošínčanky Denisy Ferenčíkovej. Pre skúsenú reprezentantku je to už piaty šampionát. Nechýbala ešte ani na jednom. Momentálne hráva za konkurenčné Vítkovice, kde sa vrátila po ročnom pôsobení vo fínskom Tampere.

Dúfajme, že naše dievčatá prispejú k ďalšiemu krásnemu úspechu slovenského florbalu.