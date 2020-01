Opravili kulturák, uvažujú aj o výťahu v ňom

Viac ako šesťstotisíc eur stála rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu v centre dediny.

6. jan 2020 o 20:41 Martin Pavelek

Nový bezbariérový vstup do kultúrneho domu a obecného úradu.(Zdroj: Martin Pavelek)

NOVOŤ. Budova už pol roka slúži svojmu účelu, ale samospráva dorábala niektoré veci. Patril medzi ne aj nový bezbariérový prístup.

„Podmienkou kolaudácie takéhoto objektu v dnešnej dobe je bezbariérový prístup,“ povedal starosta Radoslav Kozák. „Ten pôvodný bol len provizórny, nevzhľadný. Preto sme sa rozhodli postaviť moderný, taký, ktorý sa hodí k novej fasáde a vchodu.“

Obec na to využila aj tisíc-eurovú dotáciu Žilinského samosprávneho kraja.

Novoťania ale chcú smerom k bezbariérovosti pokračovať ďalej. „Administratívne priestory sú na poschodí a ľudia musia prekonať schody. Plánujeme postaviť výťah, ktorý by ich pohodlne vyviezol hore.“

Umožnil by prístup ľuďom s pohybovými problémami, mamičkám s kočíkmi, seniorom. Tí by sa mohli stretávať v klube dôchodcov, komunitnom centre, miesto by sa našlo aj pre klub abstinujúcich či iné spolky a združenia.