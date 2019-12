Víťazná séria sa zastavila na čísle päť

Dolný Kubín sa nevedel presadiť v koncovke.

9. dec 2019 o 13:00 Tomáš Ferenčík

HK Brezno – MHK Dolný Kubín 4:1 (0:0,2:0,2:1)

Góly: Sluka (Okoličáni, Šugár)

Dolný Kubín cestoval na zápas do Brezna dobre naladený po výhre so Žiarom nad Hronom. Od začiatku to aj potvrdzoval, ale nejako to chlapcom tentokrát nešlo. Neodrážali sa k nim puky a tie malé veci, ktoré v predchádzajúcich dueloch robili dobre, nevychádzali. Oravskí hokejisti boli aktívni, no nechcelo im to padnúť do brány. Domáci išli do vedenia v prostrednej časti po strele od modrej čiary, kedy brankár Bachan mal zakrytý výhľad. Zápas sa zlomil minútu a pol pred koncom druhej tretiny. Po detinsky prehratom súboji prišiel druhý gól.

Dolný Kubín išiel do poslednej tretiny s premiešanou zostavou a s cieľom zvrátiť skóre. Bolo na chlapcoch vidieť snahu, no nie a nie vsietiť gól. Naopak, z ojedinelej šance strelilo Brezno gól na 3:0. Oravské mužstvo neskladalo zbrane. Na striedačke bolo cítiť, že chlapci chcú zápas vyhrať. V presilovke sa konečne trafil Sluka. Keď sa už hostia chystali na hru bez brankára, prišiel ďalší hrubý faul a bolo po nádeji. Domáci šancu využili a uzavreli na konečných 4:1. Ukončili tak päťzápasovú sériu bez prehry. Jednoducho, takéto veci sa v zápasoch diať nemôžu, sú neospravedlniteľné. Treba sa z tejto prehry poučiť, zodpovedne pripraviť na Partizánske a opäť potešiť našich divákov. Marek Huba

Zostava: Bachan – Sluka, Okoličáni, Jonák, T. Lupták, Had – Ján Šeliga, Polerecký, Záň, Hricko, Hančiak – J. Lupták, Ladňák, Šugár, Bukna, Sitek – Gallo

Vylúčenia: 1:3, všetci na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, divákov: 358

