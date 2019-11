Statik o moste v Trstenej: Môže sa zrútiť

Most ostane zavretý až do jeho rekonštrukcie. Kedy to bude, sa zatiaľ nevie.

6. nov 2019 o 19:50 Nadežda Kališová

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Uzavretý most v Trstenej.(Zdroj: Lýdia Vojtaššáková)