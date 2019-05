Bola to doba, keď pre deti žiarila šatka pionierska

Čo dieťa to iskra alebo pionier, čo trieda, to pioniersky oddiel, čo škola, to pionierska skupina. Takýto systém vznikol pred 70 rokmi. Za dobu jeho trvania boli iskrami a pioniermi celé dve generácie.

19. máj 2019 o 11:08 Lýdia Vojtaššáková

Pionieri na oslave 1. mája v Dolnom Kubíne. (Zdroj: P. ČAPLOVIČ)