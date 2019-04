Američanka závidí slovenským žiakom známky, čuduje sa, načo sú im ťaháky

Pätnásťročná Emma Martinez Majdišová sa narodila v Amerike, mamu má z Dolného Kubína, otca z Mexika, žije v New Yorku, no hovorí o sebe, že je Slovenka.

10. apr 2019 o 8:49 Martin Pavelek

Emma býva v USA na ostrove Shelter Island v New Yorku. V septembri 2018 prišla spolu s bratom Sebastiánom do Dolného Kubína, kde už sedem mesiacov navštevujú ZŠ M. Kukučína. Dosť dlhá doba na to, aby porovnala základné školstvo v krajine za veľkou mlákou a pod Tatrami.

Prišli, aby zistili, ako sa tu žije

Emmina mama išla do Ameriky pracovať, spoznala sa tam s Američanom mexického pôvodu, teraz vychovávajú 15-ročnú Emmu a 11-ročného Sebastiána. Deti chodia počas letných prázdnin pravidelne na dva mesiace na Slovensko. Emma má v Dolnom Kubíne kamarátov, ktorých spoznala už v materskej škole. Teraz s nimi chodí do 9. triedy.

„S mamou sa aj v Amerike rozprávame hlavne po slovensky, lebo stará mama jej povedala, že nás má vychovávať tak, aby sa aj ona mohla s vnúčatami porozprávať,“ vysvetľuje Emma. „Na celý školský rok sme prišli preto, aby sme lepšie videli, ako tu je, zistili, ako sa tu žije, aké sú rozdiely, ako funguje škola aj čo sa robí po nej.“

V Amerike je základná škola od prvého do piateho ročníka, stredná od šiesteho do ôsmeho. Vysoká škola – high school je od 9. do 12., ale môžeme to prirovnať k obdobiu štúdia na našej strednej škole. Potom majú univerzitu.

Strednú školu, ako ju poznáme na Slovensku, nemajú. Deti už počas ich high school chodia na brigády, často v odboroch, v ktorých by po vyštudovaní chceli pokračovať. Ak má niekto záujem o autoopravára, tak brigáduje v servise, ak chce robiť kuchára, tak v reštaurácii. Tí, čo nejdú na univerzitu, si po škole urobia kurz v odbore, o ktorý majú záujem a začnú pracovať.

Vzdelávanie je bezplatné

„Vyučovanie je od pondelka do piatku, začína každý deň o ôsmej ráno, končí o pol tretej popoludní,“ hovorí Emma. Ich škola je malá, v každom ročníku je jedna trieda s približne 15 žiakmi. „Rozvrhy sú na deň A a na deň B. Rozdiely medzi nimi sú malé, odlišujú sa len v nedôležitých predmetoch, ako sú výtvarná či hudobná výchova.“

Obedy majú od jedenástej do jednej, začínajú najmladšie ročníky, končia najstaršie. Niektorí žiaci si obedy nosia z domu. Na jedlo majú približne 20 minút, potom majú ešte ďalších 20 voľných. Obed stojí približne dva doláre, deti zo sociálne slabších rodín ho majú zadarmo. Bezplatné je aj vzdelávanie. Tradičný žltý školský autobus môže využívať iba žiak, ktorý býva viac ako 1,5 kilometra od školy.

Na začiatku roka rodičia dostanú zoznam pomôcok, ktoré majú kúpiť. Sú tam podobne ako u nás balíček servítok, zošity, bežný materiál. „Vojde sa to do jednej igelitky, neplatíme nič naviac.“