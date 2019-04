Sudca pustil z väzby aj druhého poľského vodiča z tragédie na Orave

Sudca bol ku Lukaszovi K. miernejší. Na prepustenie mu stačilo 20-tisíc eur a písomný sľub.

3. apr 2019 o 16:33 Martin Pavelek

ŽILINA. Sudca Okresného súdu v Žiline dnes prepustil na slobodu ďalšieho účastníka minuloročnej tragickej dopravnej nehody pri Dolnom Kubíne, pri ktorej zahynul nevinný 57-ročný muž z Oravského Podzámku.

Po Adamovi SZ, vodičovi Ferari, tak bude na súd na slobode čakať aj vodič Mercedesu Lukasz. K.

„Väzba bola nahradená prijatím peňažnej záruky vo výške dvadsaťtisíc eur a prijatím písomného sľubu obvineného,“ povedala Lenka Belavá, hovorkyňa Krajského súdu v Žiline.

Adam Sz. okrem kaucie musel súhlasiť s tým, že neopustí Slovensko ani Žilinský kraj a na nohe má sledovací náramok.

Druhému prepustenému Lukaszovi K. sudca stanovil miernejšie podmienky, pretože nedostal elektronický náramok, ktorý bude monitorovať jeho pohyb.

Tretí vodič Porsche Marcin L. zostáva zatiaľ za mrežami. Všetkým trom hrozia dlhoročné tresty.

Tragická dopravná nehoda sa stala v nedeľu 30. septembra minulého roka. Adam Sz. sedel za volantom Ferrari. Za ním jazdil 42-ročný Marcin L. na Porsche Cayenne. Obe autá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané.

Vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Porsche ostalo v protismere, kde sa čelne zrazilo so Škodou Fabia.

Pri čelnej zrážke utrpel 57-ročný vodič Škody z Oravského Podzámku ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Zranili sa aj jeho 50-ročná manželka a 21-ročný syn. Hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 35-tisíc eur.

Prepustenie prichádza v čase, keď sa policajtom podarilo prekaziť ďalšiu naháňačku áut s Poliakmi za volantmi. Informovali o tom na policajnej internetovej stránke.

„Všímavá vodička si v Prešovskom kraji všimla tri vozidlá, ktoré nemali tabuľky s EČV a chystali sa na divokú jazdu. Chceli sa tak vyhnúť kamerám na diaľničnom úseku. Polícia vyslala na cestu viacero hliadok. Vodiči boli pokutovaní a polícia dohliadla na to, aby svojou jazdou nikoho neohrozili.“