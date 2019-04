Bez povinného očkovania deti do jaslí a do materskej školy nezoberú

Najhoršia situácia v odmietaní povinnej vakcinácie detí je v okrese Tvrdošín, kde hrozí epidémia osýpok.

1. apr 2019 o 17:04 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Rodičia, ktorí svojim deťom nedovolili absolvovať povinné očkovanie, ich od januára budúceho roku pravdepodobne nebudú môcť dať do jaslí ani materskej školy. Navrhuje to rezort zdravotníctva.

Do parlamentu chce predložiť novelu zákona, ktorý to zakáže. Slovensko by sa tak pripojilo k Českej republike, Litve, Francúzsku, Taliansku, kde takéto opatrenie už platí.

Z východu sa šíri na západ

„Rozhodnutie ministerstva je správne, lebo počet zaočkovaných detí neustále klesá a vznikajú nám epidemiologické diery, v ktorých hrozí šírenie vysoko nákazlivých ochorení,“ povedala Katarína Ranostajová, vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne.

Ak klesne zaočkovanosť pod 95 percent, stráca sa kolektívna imunita. Zabezpečuje ochranu pre tých, ktorí z rôznych zdravotných dôvodov očkovanie absolvovať nemohli.

Ukážkou takých dier je východ Slovenska, kde je teraz epidémia osýpok. Väčšina zo 133 prípadov nakazených v tomto roku pochádza z Košického a Prešovského kraja. Aj minuloročných 572 nakazených býva najmä na východe Slovenska. Tam sa prenáša hlavne v rómskych komunitách. Ale nevyhýba sa ani iným miestam. V Nitrianskom kraji mali desať prípadov. Priviezli ich z Ukrajiny, Turecka, Rumunska a Vietnamu.

„Osýpky sa na východe nezastavia, určite budú pokračovať smerom na západ,“ povedala Ranostajová. „Prešli cez Michalovce, Sobrance, dostali sa do Trebišova, Vranova nad Topľou, minulý týždeň už hlásili prvé prípady z košického Luníka.“

Vypukne epidémia na Orave?

Zdravotníci sledujú šírenie ochorenia s obavami. RÚVZ zisťuje stav zaočkovania každý rok v auguste. S súčasnosti je povinné očkovanie proti desiatim chorobám – osýpky, ružienka, mumps, tetanus, čierny kašeľ, záškrt, žltačka typ B, detská infekčná obrna, pneumokokické invazívne ochorenie a invazívne hemofilové ochorenie.

Vakcína proti osýpkam je spojená s vakcínami proti ružienke a mumpsu. Dieťa ju dostáva v 15 mesiaci, preočkovanie je v 11. roku.

Zo štatistík vyplýva, že na Orave je zlá situácia v Tvrdošínskom okrese. V roku 2017 z deviatich zdravotných obvodov sa až štyri pohybovali na úrovni len 80 percent.