Žiaci si na lyžiarsky výcvik priniesli aj drogy

Stredoškolákov z Trenčína prekvapil na lyžiarskom kurze na Orave policajný pes. V ich izbe penziónu našiel rastlinu pripomínajúcu marihuanu.

5. mar 2019 o 9:18 Martin Pavelek

HRUŠTÍN. Mal to byť lyžiarsky kurz ako každý iný. Stredoškoláci z Trenčína chodievajú do Hruštína na Zábavu pravidelne. Po prvom dni sa študenti večer rozišli do svojich izieb, no tesne pred desiatou ich prekvapili policajti so špeciálne vycvičeným psom na vyhľadávanie drog.

Postupne prešli všetky izby a v jednej pes našiel látku nápadne sa podobajúcu na marihuanu. Policajti ju zobrali na expertízu, študentov, u ktorých ju našli, so sebou na vypočúvanie.

Potvrdil to aj správca penziónu Matúš Mišánik. „Či užívali, neviem, ale niečo našli, preto niekoľkých zobrali so sebou. Neviem, prečo si vybrali práve náš penzión, možno mali tip. S touto školou sme zatiaľ nemali žiadne negatívne skúsenosti. Chodia tu aj oveľa horšie skupiny.“

Pedagógovia ostali prekvapení. „V našej škole sa to stalo prvý raz,“ povedal riaditeľ. „Policajti k nám chodia v rámci akcií aj s psom, no drogy nikdy nenašli. Mladí ľudia idú s dobou, dnes im už nestačia cigarety a alkohol, postupujú o level vyššie. Ak sa potvrdí, že naši študenti drogy so sebou mali, budeme postupovať podľa zákona.“

Zákonom sa bude riadiť aj polícia. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

