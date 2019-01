Záchranári museli evakuovať lyžiarov z lanovky na Orave

Niektorí ľudia zišli na zem po rebríku, iným pomáhala horolezecká technika.

27. jan 2019 o 16:30 Martin Pavelek

MALÁ LUČIVNÁ. Nepríjemný zážitok si z dnešnej lyžovačky v lyžiarskom stredisku v Malej Lučivnej medzi Párnicou a Zázrivou odnieslo 21 ľudí. Po poruche meniča v strojovni lyžiarskeho vleku ostali sedieť na sedačkách vo výške približne osem metrov nad zemou v rôznych častiach vleku dlhého tisíc metrov. Poruchu sa nepodarilo opraviť, preto prevádzkovateľ zavolal na pomoc záchranárov.

Ostali visieť na kilometrovom vleku

„Keď sme zastali, mysleli sme si, že vlek za chvíľu pustia, no keď sa nehýbal dlhšiu dobu pochopili sme, že sa niečo stalo,“ povedal Martin, ktorý prišiel do Malej Lučivnej až z Prievidze. Zasekol sa za druhou stojkou a dobre videl, čo sa deje na spodnej stanici. „Potom sme zbadali hasičov. Hneď sme vedeli, že tu budeme visieť asi dlhšie. Dali sme len jednu jazdu po lese, máme radi freeride.“

Jeho kamarát Pavel čakal na pomoc na sedačke vyššie. „Keby sme boli trochu nižšie, zoskočil by som, no toto je aj na mňa dosť. A na tomto mieste bolo zrovna málo snehu.“

Prví prišli dolnokubínski hasiči. Pomocou snežnej rolby sa vyviezli takmer na vrchol, ale stroj sa začal šmýkať. Preto museli pešo v hlbokom snehu preveriť, či v časti zahalenej snehom nie je niekto na sedačkách.

„Naši hasiči absolvujú aj horolezecké tréningy a simulácie zamerané práve na pomoc pri záchrane ľudí z lanoviek," povedal riaditeľ dolnokubinskych hasičov Dušan Bakoš. "

Na miesto postupne prichádzali ďalšie záchranné zložky, profesionálni hasiči z Martina a Záchrannej brigády zo Žiliny, dobrovoľníci Horskej služby z Dolného Kubína aj profesionáli z Horskej Záchrannej služby z Kubínskej hole a Vrátnej. Rozdelili sa, aby čo najskôr dostali všetkých dole na pevnú zem.

Tréning sa im zišiel

„Pred dvoma týždňami sme tu mali školenie na evakuáciu ľudí z vleku,“ povedal Ján Kuruc predseda Horskej služby Orava. „Teraz sa nám zišlo to, čo sme trénovali.“ Používali výsuvný rebrík, no lyžiarov s lyžiarkami pred zostupom zafixovali do postroja a istili lanom.

Približne v polovici vleku pomáhali profesionáli z Vrátnej. „Našťastie nefúkal vietor a nebol veľký mráz, takže ľudia sa nepodchladili a dobre s nami spolupracovali,“ povedal Jozef Šupica. „Museli sa dostať na najbližšiu vyššiu podperu nad každou sedačkou, na ktorej sedeli ľudia. Záchranár sa k nim spustil, zafixoval ich a pomocou horolezeckej techniky evakuoval.“

Vyskúšal si to Ivan zo Žiliny aj so svojim synom. Ten sa náhlil nadol na zem, lebo potreboval ísť na toaletu. „Toto bola naša prvá jazda a hneď sme sa zasekli,“ povedal otec. „Ale dobre to dopadlo. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli.“

Záchrana trvala približne tri hodiny, nikto sa nezranil.