Poľovníka v lese dohrýzol medveď

Muž leží s mnohopočetnými tržnými ranami v trstenskej nemocnici.

14. okt 2018 o 10:47 Nadežda Kališová

ZÁBIEDOVO. Takmer tragicky sa skončila poľovačka v zábiedovskom chotári pre jedného z partie troch miestnych poľovníkov. Muži sa podľa našich informácií vybrali popoludní do lesa. Vracali sa domov po tme, keď odrazu na jedného z nich vyskočil z tmavého hustého porastu medveď. Poľovníka zvalil na zem a začal ho hrýzť.

Pri prudkom náraze poľovníkovi spadla puška, takže sa nemal ako chrániť. Po chvíli sa mu ju podarilo dočiahnuť, ale varovný výstrel zhruba dvestokilového predátora neodplašil. Vtedy však už kamarátovi bežali na pomoc zvyšní dvaja muži. Strieľali do vzduchu, keďže do zvieraťa nechceli, aby netrafili poľovníka. Medveď sa po niekoľkých minútach zľakol a ušiel. Doráňaného Pavla odviezla do trstenskej nemocnice záchranka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Nebolo ho treba operovať, ale má množstvo tržných rán, dvaja chirurgovia ho zašívali tri hodiny," hovorí riaditeľ nemocnice Marian Tholt, ktorý raneného pozná, keďže pracuje v zariadení ako údržbár. "Dnešný prevez trval hodinu, takže tých rán má po celom tele naozaj veľmi veľa. Našťastie, nemá vnútorné zranenia, len povrchové škrabance a uhryznutia. Je stabilizovaný, ak nedostane infekciu, nemal by mať ďalšie problémy."

Prečítajte si tiež: Tunely pri Dolnom Kubíne sú stále v nedohľadne