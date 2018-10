To je škoda. Hrozí zánik školy pre deti s hendikepom

V meste je deväť telocviční, no deti so zdravotným hendikepom nemajú kde cvičiť. Záujem prejavili o budovy bývalej materskej školy, poslanci mestského zastupiteľstva to neodsúhlasili.

8. okt 2018 o 13:45 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Budova bývalej materskej školy na sídlisku Brezovec chátra, je nevyužitá skoro desať rokov. Mesto sa ju v minulosti pokúšalo prenajať, no vzhľadom na jej stav a nutné veľké investície všetky pokusy zlyhali.

Vo februári tohto roku mesto dostalo od Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím žiadosť o kúpu bez bližšej špecifikácie. Následne začala séria rôznych rokovaní na úrovni mesta, komisií a Mestského výboru Brezovec, aby došlo k upresneniu žiadosti. Ako posledná prišla ponuka zo strany školy na kúpu za jedno euro. Na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve o tom rozhodovali poslanci. Nakoniec neschválili jej prebytočnosť, mesto ju teda predať nemôže.

Potrebujú nové priestory

Školu navštevuje 56 detí s telesným postihnutím, väčšinou z Dolného Kubína. „Vyučujeme v troch rôznych budovách,“ povedala riaditeľka Tatiana Otepková. Škole patrí len jeden malý rodinný dom. Zostávajúce dve prevádzkuje Centrum sociálnych služieb (CSS), škola je u nich v nájme.

Po zmene režimu centra, ktoré začalo poskytovať svoje služby klientom doživotne, sa počet detí stále zvyšuje. Riaditeľ v záujme ich ochrany každý rok žiada riaditeľku, aby uvoľnila ďalšie a ďalšie priestory, ktoré si škola prenajíma.

„V jednej triede máme mať šesť žiakov, teraz ich tam je štrnásť, čo nie je vhodné pre ich vzdelávanie,“ povedala riaditeľka. „Nemáme telocvičňu, z dielne sme urobili triedu.“

Riaditeľ centra sociálnych služieb už avizoval, že na budúci rok bude potrebovať ďalší priestor. „A ja už dnes viem, že mi pribudnú predškoláci. Kde ich dáme? Keď to takto pôjde ďalej, škola do dvoch rokov zanikne.“

Keby sa naplnil tento scenár, rodičia by museli voziť deti do Ružomberka a Námestova, no nie na denné vyučovanie, ale na týždenný internátny pobyt.

Za predaj sa prihovoril aj Michal Lavrík, prednosta Okresného úradu v Žilina, ktorý zastupuje zriaďovateľa. „Vhodné priestory hľadáme už dlho. Bývalý Detský domov v Istebnom nevyhovuje, oveľa lepšia je bývalá materská škola na Brezovci.“ Zdôraznil, že by bolo dobre, keby predaj schválili čo najskôr, aby stihli podať žiadosť o získanie peňazí z eurofondov na zateplenie fasády, výmenu okien a opravu strechy.

Riaditeľka školy dodala, že veľa peňazí ešte budú musieť investovať do interiéru. „Vzhľadom na rozsiahlu investíciu by sme ju pravdepodobne robili na etapy. Zriadili by sme tam aj praktickú školu, na ktorej by deti mohli pokračovať vo vzdelávaní po ukončení základnej.“

O majetok sa treba starať

Poslanci o žiadosti diskutovali. Niektorí sa pýtali, prečo zástupcom mesta trvalo takmer osem mesiacov, kým žiadosť predložili na prerokovanie mestského zastupiteľstva.

„Mesto musí povedať, či si chce pozemok a budovy nechať, alebo posunúť ďalej,“ povedal Juraj Štefák. „Idea sa nám páči, ale neviem, ako pokročili rokovania medzi mestom a zriaďovateľom.“

Anton Krákorník sa riaditeľky opýtal, či by boli ochotní kúpiť budovu za trhovú cenu. Škola je štátna a majetok mestský, teda patrí občanom mesta. Poslanci sa majú o majetok mesta starať a zveľaďovať ho.

„Neviem cenu a neviem, či by ju zriaďovateľ akceptoval,“ odpovedala riaditeľka.

Ľubomír Bláha navrhol stiahnuť tento predaj pre nepripravenosť z rokovania.

„Čo ak budeme túto budovu a pozemok potrebovať pre vlastnú potrebu?“ opýtala sa Zdenka Poracká.

Bude chátrať ďalej

Po diskusii poslanci hlasovali. V rozpore so slovami, že chcú škole pomôcť, neodhlasovali prebytočnosť majetku, čím zablokovali jej predaj. Ostáva naďalej mestská a pravdepodobne bude aj naďalej chátrať tak, ako tomu bolo desať predchádzajúcich rokov.

„Žiadali sme o to v máji a oni teraz povedia, že je to nepripravené,“ povedala po hlasovaní sklamaná Tatiana Otepková. „Nech povedia, čo treba urobiť, urobíme to.“

Michal Lavrík neskrýval rozčarovanie. „Nechápem to. Dostali sme sa do veľmi ťažkej situácie.“

Rokovania sa ako divák zúčastnila Silvia. Jej dcéra chodí do špeciálnej školy. „Potrebujeme spolupracovať a nájsť riešenie. Ide o deti. Všetci tvrdia, že chcú pomôcť. V meste je deväť telocviční a postihnuté deti nemajú kde cvičiť.“

Viceprimátor Jozef Šimek hlasoval za zaradenie do nepotrebného majetku. „Z dlhoročných skúseností využitia budovy a ďalšej perspektívy je toto jedna z alternatív. Mesto momentálne nemá konkrétny zámer, čo s ňou. A nemá ani peniaze na prípadnú rekonštrukciu. Obávam sa, aby táto budova nechátrala ďalšie roky,“ povedal s tým, že je to posledná veľká budova, ktorú je možné zmysluplne využiť a preto sa podľa neho treba k tomu postaviť zodpovedne.

„Ak niekto opraví majetok mesta, ktorý je v zlom stave, dlhodobo nevyužívaný, a zmluvne sa zaviaže, že vytvorí priestor a podmienky, kde by sa mohli stretávať aj naši obyvatelia, napríklad dôchodcovia, kluby, združenia, mládež, tak nevidím dôvod, prečo to neurobiť,“ dodal Šimek.

Vedenie školy sa nevzdáva. Ďalej budú hľadať vhodné priestory. Možno by sa mali obrátiť na majiteľa, ktorým je štát. Vláda chce za 117 miliónov ročne variť všetkým žiakom základných škôl a predškolákom obedy zadarmo. Len malá časť tejto sumy by bohato postačila nielen na rekonštrukciu starej budovy, ale rovno výstavbu novej modernej, ktorá by spĺňala požiadavky na vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím na dlhé roky.