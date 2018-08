Pri Podbieli havarovalo americké armádne vozidlo

Vojačka z Ameriky smerujúca do Poľska sa nechcene zdržala na Orave.

28. aug 2018 o 20:00 Nadežda Kališová

PODBIEL. Takmer dvadsaťštyri hodín sa vodiči prechádzajúci z Krivej do Podbiela začudovane pozerali na vojenské vozidlo neštandardne zaparkované pri hlavnej ceste. Ešte v noci z nedele na pondelok zišlo z cesty a zostalo zapadnuté v hlbokom rigole.

Na prvý pohľad nešlo o slovenské armádne vozidlo, keďže malo nápisy v anglickom jazyku. O príslušníkoch americkej armády svedčili znaky na vozidle, podľa našich informácií malo ísť o cisternu na prevoz palív, údajne väčšinou raketových, ale aj leteckých palív.

Na internete sa okamžite začali šíriť fotky, videá, desiatky komentárov aj konšpiračných teórií. Niektoré hovorili aj o tom, že mohlo ísť o presun vojenskej techniky v rámci pripravovaných Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018, ktoré budú už tento víkend na Sliači.

Na presuny maďarských a chorvátskych vojakov upozorňovalo aj ministerstvo obrany na svojej stránke. V priebehu dvoch týždňov malo ísť celkovo o 29 presunov zahraničných vojsk.

Americká cisterna mimo cesty pred Podbielom. (zdroj: LCH)

„Teoreticky je to možné, to by však vozidlo muselo ísť opačným smerom, od Podbiela na Kubín, nie od Kubína do Podbiela,“ napísal Lukáš. „V ostatnom období sa tadiaľto presúva obrovské množstvo vojenskej techniky a nikto nechce povedať, o čo ide.“

Havarované vozidlo celú noc strážila policajná hliadka. Z priekopy ho vytiahlo až iné armádne vozidlo v pondelok podvečer. Prípad neriešila štátna polícia, ale vojenská. Bližšie informácie poskytol rezort obrany. Podľa jeho hovorkyne Danky Capákovej bola cisterna súčasťou kolóny Armády USA, ktorá sa v tom čase presúvala z Maďarska do Poľska.

„Príslušníčka amerických ozbrojených síl, ktorá v tom čase vozidlo viedla, s ním zišla mimo cestu,“ informovala. Vodička pred jazdou nepila, nedošlo ani k zraneniu osôb. „Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky zabezpečovali na mieste až do odtiahnutia vozidla príslušníci Vojenskej polície,“ dodala Capáková.

Cisternu v pondelok podvečer na cestu vytiahlo iné armádne vozidlo. Z Oravy odišlo po svojich.