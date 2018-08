Čelná zrážka kamiónov zablokovala hlavný ťah Oravou

Dopravné nehody sa tam stávajú často.

14. aug 2018 o 16:57 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Zbadal som ho v poslednej chvíli, keď vyšiel spoza zákruty, nestihol som urobiť nič,“ povedal vodič poľského kamióna, ktorý viezol do Poľska pšenicu. Do cesty mu v prudkej zákrute na Vtáčniku vošiel kamión s evidenčným číslom Liptovského Mikuláša. Jeho vodič ju nezvládol a prešiel do protismeru. Čelne narazil do boku poľského kamióna. Ostal zakliesnený v kabíne.

Hodinové zdržanie

„Vodičovi sme poskytli prvú predlekársku pomoc a pomohli ho naložiť do sanitky,“ povedal Peter Kurčina, veliteľ zásahu dolnokubínskych hasičov. „Potom sme obidve autá zabezpečili proti požiaru a pomáhali s odstraňovaním následkov nehody.“ Záchranárske práce komplikoval prudký dážď, ktorý sa v tom čase spustil.

Poškodené kamióny úplne zablokovali cestu. Za niekoľko minút sa vytvorili dlhé kolóny v oboch smeroch. Autá stáli až na koniec rýchlostnej cesty R3 pri Sedliackej Dubovej, na druhej strane až do polovice horského priechodu Brestová. Problémy nastali v Dolnom Kubíne na križovatkách pri výjazde z mesta a vjazde do neho. V rozhlasových dopravných servisoch hlásili viac ako hodinové zdržanie.

Nepozorní vodiči spôsobili ďalšiu nehodu

Keď sa policajtom a hasičom podarilo uvoľniť polovicu vozovky a autá začali striedavo púšťať, po silnom lejaku sa na cestu približne sto metrov od nehody vyvalil strom. Úplne zablokoval voľný jazdný pruh. Autá opäť ostali stáť až do chvíle, kedy hasiči strom odstránili.

V kolóne pri bývalom smetisku čakal aj Rastislav Rolík. Zrazu sa smerom z Dolného Kubína objavil kamión a za ním niekoľko osobných áut. V tom čase prichádzala od Oravského Podzámku sanitka so zapnutým majákom a sirénou. „Vybočil som úplne doprava ku zvodidlám ako sa dalo, sanitka ostala tesne pri mne. Kamión vidiac, že by na ceste zavadzal, pokračoval, aby uvoľnil pruh. Prvé auto za ním ale pribrzdilo, druhé nestačilo a narazilo do neho.“ Vozidlá našťastie neboli moc poškodené, preto sa po chvíli presunuli na miesto, kde nezavadzali.

Vodič poľského kamióna utrpel len malé zranenie ruky, ale vodiča slovenského odviezli do nemocnice. Nehoda sa stala dnes popoludní.